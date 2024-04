Google révèle involontairement le Pixel 8a en faisant la publicité de son service Fi Wireless

Google Fi Wireless, cela ne vous dit probablement rien et c’est normal car il s’agit d’un service de téléphonie mobile alternatif qui mélange les réseaux Wi-Fi et les réseaux d’autres opérateurs, indisponible en France, Or, pour en faire la publicité, Google a utilisé un visuel du futur Pixel 8a.

Une nouvelle fois, quelques mois après avoir vendu la mèche sur son prochain smartphone de milieu de gamme, le Pixel 8a, Google a communiqué à nouveau sur l’appareil, bien en avance et certainement involontairement.

En effet, Google a révélé un aperçu de son très attendu smartphone milieu de gamme, le Pixel 8a, dans une publicité pour son service de téléphonie mobile, Google Fi Wireless. Il est effectivement clair que les smartphones illustrant cette campagne de promotion sont des Pixel 8a qui sera possiblement officiellement dévoilé lors de la conférence Google I/O le 14 mai. En effet, les visuels publiés ne correspondent à aucun des Pixel actuellement disponibles.

Un design renouvelé et des caractéristiques prometteuses

Le Google Pixel 8a semble se démarquer de ses prédécesseurs avec un design plus arrondi et l'introduction de nouvelles couleurs, dont un bleu vibrant et un blanc cassé. Cette évolution esthétique s'accompagnerait de modifications notables, telles que le rapprochement des deux capteurs photo, la disparition de l'autofocus laser et du microphone à côté du flash, ainsi qu'un recentrage du flash LED. Ces changements soulignent ainsi la stratégie de Google de renouveler l'aspect visuel de ses appareils.

Au-delà du design, le Pixel 8a est attendu avec une configuration robuste, comprenant un écran OLED de 6,1 pouces ayant une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz, propulsé par le nouveau processeur Tensor G3. Ce choix matériel laisse présager une amélioration significative de l’affichage et des performances, notamment grâce à l'optimisation logicielle pour laquelle Google est à la manœuvre étant donné que ce sont ses équipes qui s’en occupe. Le smartphone devrait offrir deux options de stockage et fonctionner sous Android 14, tout en conservant les capteurs photo de son prédécesseur, le Pixel 7a, avec un capteur principal Sony IMX787 de 64 mégapixels profitant d’une stabilisation optique et un objectif ultra grand-angle de 13 mégapixels (Sony IMX712). Cette continuité dans la configuration photo, associée à l'expertise logicielle de Google, promet des performances photographiques de premier plan.

Une stratégie de prix intéressante et une bonne autonomie

En réponse aux critiques sur l'autonomie de ses prédécesseurs, le Pixel 8a embarquerait une batterie plus conséquente, adressant ainsi l'une des principales faiblesses de la gamme. Elle aurait une capacité de 4500 mAh soit une augmentation de 300 mAh par rapport au Pixel 7a. Cette amélioration, couplée à l'efficacité énergétique présumée du processeur Tensor G3, pourrait offrir aux utilisateurs une expérience significativement améliorée en termes d'autonomie. L’appareil pourrait supporter la charge à 27 watts, ce qui reste relativement faible.

La question du prix reste importante, surtout dans un contexte où les modèles précédents de la gamme Pixel ont subi des augmentations. Des sources indiquent que le Pixel 8a pourrait être proposé à 570 € pour la version 128 Go, marquant une hausse par rapport à son prédécesseur. Nous verrons d’ici quelques semaines si ces rumeurs se confirment.