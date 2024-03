Google confirme l’existence du Pixel 8a en répondant au support

Avec la série des Pixel 7, Google a redoré son blason et remporté un vif succès avec les modèles Pixel 7 et Pixel 7 Pro suivis un an plus tard par les Pixel 8 et Pixel 8 Pro disponibles depuis la fin 2023. Alors que la série Pixel 7 offrait une alternative plus abordable avec le Pixel 7a, sans pour autant faire de compromis sur les fonctionnalités, le Pixel 8a est destiné à perpétuer cette tradition. La confirmation inattendue de la part des services de Google intervient lors d’un dialogue technique relatif à la version Android 14 QPR beta, où Google a fait mention d'une nouvelle fonctionnalité « Informations sur la batterie » spécifiquement conçue pour le Pixel 8a et les modèles futurs.

Révélation accidentelle et stratégie dévoilée

Cette nouvelle fonctionnalité, offrant des détails précis sur les cycles de charge et la date de fabrication de la batterie, a été brièvement accessible avant de disparaître lors d'une mise à jour, suscitant la curiosité des testeurs beta. Une fois la fonction disparue, ces derniers ont interrogé les services support de la firme américain pensant à un bug. En guise de réponse, Google a expliqué que cette disparition était intentionnelle et spécifique au Pixel 8a. Il n’en fallait pas plus pour confirmer son existence et souligner un lancement proche. L’appareil est attendu pour une présentation officielle lors de la prochaine conférence Google I/O de mai.

Les caractéristiques techniques attendues du Pixel 8a

Envisagé comme une option plus abordable à environ 569 € pour la version 128 Go, le Pixel 8a promet performances et fonctionnalités. Des images et rendus révélés, il y a plusieurs mois maintenant par le site Smartprix en collaboration avec le leaker @OnLeaks, montrent un design épuré et moderne, proche de l'esthétique des Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Au cœur de l'appareil, le processeur Tensor G3 est censé offrir des performances robustes, épaulé par Android 14, un écran de 90Hz, ainsi que 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il se murmure qu'il pourrait embarquer jusqu'à 256 Go d'espace de stockage interne.

La batterie à 4385 mAh qui supporterait une puissance de charge de 27 watts, marque une amélioration par rapport aux modèles antérieurs. Quant aux capacités photographiques, bien que les rumeurs restent à confirmer, le Pixel 8a devrait hériter d'une configuration similaire au Pixel 7a, potentiellement doté d'un capteur principal de 64 mégapixels.