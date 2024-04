En catimini, HMD Global met trois téléphones mobiles sur le marché, les Nokia 6310, Nokia 5310 et Nokia 230

Si vous êtes nostalgique ou que vous adorez les téléphones portables qui ne disposent pas d’un écran tactile très grand, HMD Global a peut-être une solution pour vous. En effet, la société est détentrice de la licence d’exploitation de la marque Nokia et vient de mettre sur le marché trois modèles de téléphones aux fonctions classiques : le Nokia 6310, le Nokia 5310 et le Nokia 230, version 2024.

Ces mobiles, version 2024 donc conservent l'esthétique originelle qui a fait leur succès tout en intégrant malgré tout quelques améliorations notables adaptées aux exigences contemporaines notamment en termes de connectiques. En effet, aujourd’hui, pour être commercialisé, il est obligatoire qu’un téléphone soit doté d’une prise USB-C afin de recharger sa batterie.

Nokia 6310 (2024) : une mise à jour discrète mais efficace

Le nouveau Nokia 6310 reste fidèle à son prédécesseur de 2021 qui s’inspire du modèle original sorti en 2002 en reprend le design et les fonctionnalités de base. Toutefois, HMD a apporté des améliorations significatives, notamment une batterie amovible agrandie de 1450 mAh et un port USB-C pour une recharge plus moderne et rapide. Ce modèle conserve une caméra VGA avec flash, un écran LCD de 2,8 pouces, et des fonctionnalités dual-SIM avec un slot supplémentaire pour une carte micro SD afin d’étendre la capacité de stockage interne qui est extrêmement limitée : 16 Mo. Ne comptez pas sur sa qualité photo puisqu’il embarque un capteur de 0,3 mégapixels à l’arrière. Il y a une prise audio jack pour brancher un casque mais sinon, le mobile est compatible Bluetooth.

Nokia 5310 (2024) : une version améliorée pour les mélomanes

Le Nokia 5310, quant à lui, s'agrandit pour accueillir une batterie plus performante de 1450 mAh. Conservant le charme du modèle original de 2020, ce téléphone se distingue par son orientation musicale, héritée du célèbre XpressMusic de 2007. Les boutons de lecture sont situés sur le côté droit du téléphone, tandis que les touches de volume se trouvent à gauche. L'intégration du port USB-C ajoute une touche de modernité, tandis que les fonctionnalités internes telles que les haut-parleurs doubles, le port audio jack, la radio FM et la mémoire RAM/ROM de 8/16 Mo restent inchangées. Il y a aussi un capteur photo de 0,3 mégapixels à l’arrière. Le téléphone est compatible Bluetooth 5.0.

Nokia 230 (2024) : une fidélité aux origines avec des améliorations clés

Le modèle Nokia 230 reprend également les fondamentaux de son design original de 2015, tout en intégrant la nouvelle batterie amovible de 1450 mAh et un port USB-C. L'écran TFT de 2,8 pouces avec 65 000 couleurs et la caméra de 2 mégapixels avec flash LED sont conservés, affirmant ainsi la volonté de HMD de préserver l'essence de ces téléphones tout en les adaptant aux nouvelles normes de connectivité, telles que le Bluetooth 5.0 et le connecteur USB-C. Notez aussi la présence du port audio jack pour brancher un casque.

Des téléphones limités à la 2G

Il est important de noter que ces modèles sont exclusivement compatibles avec les réseaux 2G, ce qui les rend incompatibles avec les réseaux 3G ou plus récents. HMD n'a pas encore communiqué les prix de ces nouveaux modèles, mais leur positionnement sur le marché vise clairement les amateurs de simplicité et de nostalgie technologique. Avec ces « relancements », HMD semble chercher à trouver un équilibre entre le respect des designs iconiques de Nokia et l'intégration de fonctionnalités adaptées à l'ère numérique actuelle.