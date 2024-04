Google I/O 2024 : innovations matérielles et l'accent mis sur Android 15

Google a récemment dévoilé le programme complet des sessions de l'événement, offrant un avant-goût des sujets qui seront abordés. L'éventail des thèmes est large, allant du cloud computing à la mobilité, en passant par le web et, plus récemment, l'intelligence artificielle. Mishaal Rahman, dans ses récentes publications, souligne que cette diversité de sujets est synonyme d'une expansion continue de l'événement et d'une attente de plus en plus importante des développeurs mais aussi du grand public pour ses développements.

Quelques nouveautés matérielles et focus sur les logiciels

L'édition de cette année devrait être marquée par le lancement du Pixel 8a, le dernier-né des smartphones de milieu de gamme de Google. Ce téléphone a récemment fait l'objet de plusieurs fuites notamment au niveau de son design puisque plusieurs images d'abord virtuelles puis réelles ont été publiées sur la toile et les réseaux sociaux. On a ainsi pu voir que le mobile serait décliné en plusieurs coloris originaux. Sinon, des bruits de couloir suggèrent que Google pourrait présenter de nouveau la Pixel Tablet, cette fois en tant que dispositif autonome accompagné d'accessoires. En outre, toujours côté matériel, il faudra vraisemblablement patienter pour découvrir la prochaine génération de Pixel et notamment les Pixel 9, Pixel 9 Pro alors qu'on parle également d'un Pixel Pro XL. En effet, habituellement, les mobiles de cette gamme sont annoncés lors d'un événement distinct plus tard dans l'année, qui devrait également révéler la Pixel Watch 3.

Le système d'exploitation Android 15 sera sans doute au cœur des discussions, de même que ChromeOS et Gemini. Un autre point d'intérêt sera le futur des dispositifs portables de Google, avec une session spécialement consacrée à Wear OS. Ces sujets ne représentent qu'une fraction de ce qui sera exploré lors de l'événement.