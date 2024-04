Honor 200 Lite, son design dévoilé, bientôt disponible en précommande

Dans une campagne de communication sur certains réseaux sociaux dont Facebook, la marque annonce sur son site le lancement des précommandes pour un nouveau smartphone, le Honor 200 Lite. Il sera possible de précommander le mobile à partir du 25 avril prochain à 17h précisément. Si on est intéressé, on peut laisser une adresse e-mail afin d’être alerté en temps voulu et recevoir un rappel.

Sinon, la marque ne donne pas beaucoup d’autres informations si ce n’est concernant le design du mobile, ce qui n’est déjà pas si mal. On sait ainsi que le Honor 200 Lite sera proposé dans 3 coloris dont un uniquement disponible sur le site de la marque. Il sera décliné en noir, cyan et bleu (exclusivement sur le site Honor).

Le Honor 200 Lite propose des profils plats avec des coins très arrondis. Il semble qu’il y a un lecteur d’empreintes digitales au niveau du bouton de mise en veille. Les capteurs photo sont installés en triangle au sein d’une plaque au format rectangulaire sur un fond noir. Cette plaque dépasse légèrement du reste du dos de l’appareil qui est totalement plat. En façade, l’écran propose des bords assez fins qui sont équivalents sur les côtés mais aussi sur les parties supérieures et inférieures.

Quelle fiche technique pour le Honor 200 Lite ?

Si la marque a dévoilé le design du téléphone, quelle configuration technique peut-on en attendre. La réponse vient probablement de la liste de certification TDRA des Émirats Arabes Unis. En effet, le téléphone y apparait sous le numéro de modèle LLY-NX1. Plus récemment, l'appareil a également été listé sur la plateforme NBTC de Thaïlande, avec le même numéro de modèle, ce qui confirmant sa sortie globale proche.

Il semblerait que le Honor 200 Lite corresponde à un renommage du Honor X50i+ qui est disponible en Chine depuis quelques mois maintenant. Si cela se confirme, le Honor 200 Lite pourrait offrir un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution Full HD+ et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Sous le capot, on retrouverait le SoC Dimensity 6080. L'appareil serait alimenté par une batterie de 4500 mAh compatible avec la charge rapide de 35 Watts. En termes de photographie, le smartphone embarquerait un double capteur de 108 mégapixels, tandis que la caméra frontale proposerait 8 mégapixels.

Il ne reste plus beaucoup de temps à patienter avant d’en avoir la confirmation.