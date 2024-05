Le voilà numéro 1 des ventes sur Amazon ! Avec son petit prix et son écran Super Amoled, ce smartphone de Samsung crée l'événement pendant les French Days

Samsung excelle dans sa capacité à offrir une belle diversité de smartphones, couvrant une large gamme de prix et de performances. Que vous optiez pour un appareil à 90 € ou à 1400 €, Samsung parvient toujours à répondre aux besoins de son public cible avec des produits pratiques, puissants et dotés d'écrans à couper le souffle. Le Galaxy A14 en est un exemple, ayant été le smartphone le plus vendu de la marque l'année dernière. Son successeur, le Galaxy A15, affiché à seulement 138 € sur Amazon, semble bien parti pour prendre le relais, ayant déjà atteint la première place des ventes sur la plateforme.

Fiche technique du Samsung Galaxy A15

Écran : Écran Amoled de 6,5 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+

Écran Amoled de 6,5 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+ Processeur : Processeur DImensity 700

Processeur DImensity 700 Mémoire : 4 Go de RAM

4 Go de RAM Stockage : Capacité de stockage de 128 Go (extensible avec une carte microSD)

Capacité de stockage de 128 Go (extensible avec une carte microSD) Appareil photo : Système de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra Macro 5MP et un capteur de profondeur 2MP. Caméra frontale de 13 MP pour des selfies de qualité.

Système de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra Macro 5MP et un capteur de profondeur 2MP. Caméra frontale de 13 MP pour des selfies de qualité. Connectivité : 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C

4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C Batterie : Batterie de 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide 25W

Le Galaxy A15 est un smartphone de Samsung convaincant qui offre l'essentiel à un prix abordable, mais avec des fonctionnalités supplémentaires qui le placent confortablement dans le segment milieu de gamme. Son écran Super Amoled, bien dimensionné sans être trop grand, lui confère un avantage certain par rapport à d'autres appareils de sa catégorie. C'est un choix idéal pour ceux qui recherchent un smartphone pratique et abordable, sans nécessité de fonctionnalités avancées. De plus, pour ceux qui veulent économiser tout en bénéficiant d'un appareil récent avec des mises à jour logicielles garanties, le Galaxy A15 offre une solution qui répondra à leurs besoins pour plusieurs années à venir.

Le meilleure offre du moment pour le Galaxy A15 de Samsung sur Amazon

En ce moment, le Galaxy A15 est disponible pour le prix de 138 € au lieu de 219 €, ce qui est une très belle réduction, surtout pour un smartphone à prix déjà très bas ! En plus, passer par Amazon est gage d’un service de qualité en termes de livraison, mais aussi de suivi ! Il s’agit d’une version dans un magnifique Bleu Nuit, mais attention car il ne reste que 15 exemplaires au moment où nous écrivons ces lignes.