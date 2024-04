Le Galaxy A55 de Samsung est le meilleur milieu de gamme et vous pouvez l’obtenir pour 100 € de moins

En ce moment, il vous est possible de vous procurer le Galaxy A55 5G de Samsung, le milieu le plus puissant du constructeur Coréen, pour seulement 380 €, ce qui représente une très forte réduction pour ce smartphone affiché à 499 €, chez son constructeur (479 € en ce moment avec 20 € de réduction).

Samsung est le leader mondial incontesté dans le secteur de la téléphonie mobile puisque seul Apple arrive à le concurrencer, et encore, jamais sur de grandes périodes. Que ce soit en termes de nombre de ventes, ou de qualité de leurs appareils, les appareils de Samsung réussi à se placer numéro 1 dans les deux. Le Galaxy A55 5G est le parfait exemple puisqu’il allie un prix raisonnable (d'autant plus avec le bon plan que nous allons vous présenter), à des composants proches du haut de gamme.

La fiche technique du Galaxy A55 5G

Écran : Super AMOLED de 6,6 pouces, résolution Full HD+

: Super AMOLED de 6,6 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Exynos 1480

Exynos 1480 RAM : 8 Go

8 Go Stockage : 128Go ou 256Go, extensible via microSD

128Go ou 256Go, extensible via microSD Caméra principal : 50 MP

50 MP Caméra avant : 32 MP

32 MP Batterie : 5000 mAh, recharge rapide 25W

C'est simple, avec son grand écran Super Amoled commun aux Galaxy A* de la génération en cours, il possède l’un des meilleurs dans sa catégorie, mais il propose également un processeur aux performances taillé pour le rendre polyvalent et fluide, tout autant qu’un excellent appareil photo et une batterie de 5000 mAh à longue durée. Difficile de trouver mieux sans aller chercher dans le haut de gamme, et encore, la différence ne sera pas nécessairement frappante.

Une promotion de 100 € de moins sur Rakuten pour le Galaxy A55

Le Galaxy A55 est en ce moment proposé sur Rakuten pour 380 € au lieu des 479 € sur le site de Samsung, ce qui fait presque 100 € de réduction, d'autant plus que ce prix est déjà une réduction, le prix constructeur étant 499 €. L'appareil est proposé avec une garantie de 2 ans ainsi qu’une assurance. Il s’agit d’une version importée compatible avec l’ensemble des opérateurs français.