Les offres 5G du moment : voici 3 forfaits à découvrir absolument !

Un maximum de data avec la 5G à seulement 11,99€

Chez Coriolis, vous pouvez en ce moment profiter de son forfait sans engagement à seulement 11,99€ par mois. Il s'agit du forfait Le Connecté qui vous permet de surfer sur le net en toute sérénité grâce aux 150Go de 5G fournis pour votre usage Internet en France métropolitaine. Vous êtes amené à vous déplacer à l'étranger ? Pas de panique, l'opérateur vous octroie pas moins de 13Go afin d'assurer votre connexion dans les DOM et plus largement depuis les pays de l'UE.

Depuis l'ensemble de ces destinations, vous bénéficierez de l'illimité pour communiquer comme bon vous semble sans craindre d'éventuels surcoûts.

Deux forfaits 5G avec 130Go : les offres RED et B&You

Bouygues Telecom et RED by SFR mettent tous deux en avant un forfait pas cher avec 130Go de data valables en France métropolitaine. La 5G est incluse gratuitement, vous pourrez donc apprécier la vitesse grand V sans payer plus cher votre abonnement de téléphone mobile ! L'une comme l'autre de ces promos vous permettra de profiter des appels, SMS et MMS illimités, et ce, aussi bien depuis la Métropole que depuis les zones UE/DOM.

Chez RED by SFR, le forfait en question est l'offre RED 130Go à 11,99€ par mois. Celle-ci vous octroie 27Go utilisables depuis les DOM et l'UE et vous donne la possibilité de souscrire à une option spéciale International à 5€/mois. Vous pourrez alors bénéficier de 35Go depuis ces zones, dont 20Go utilisables depuis la Suisse, Andorre, les USA et le Canada.

Chez Bouygues Telecom, vous pouvez opter pour le forfait B&You 130Go. Au prix de 12,99€ par mois, vous profiterez de 35Go pour rester connecté lors de vos voyages en Europe (UE/DOM). De plus, la souscription à ce forfait B&You (ou tout autre abonnement B&You) vous permet de profiter d'une offre spéciale Fibre : La Fibre - Série spéciale Bbox à 29,99€ par mois. Cette offre est sans engagement.