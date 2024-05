Samsung vous propose d’obtenir son Galaxy S24 Ultra, le plus puissant smartphone au monde, avec un financement facilité jusqu’en 4 fois sans frais

C’est sur le site de Samsung que vous pourrez retrouver la meilleure offre du moment. Samsung fait partie de l’une des rares marques à réussir à proposer des offres intéressantes directement sur son store en ligne, là où la plupart des autres constructeurs ont tendance à se faire dépasser par d’autres boutiques en ligne.

En effet, la marque est réputée pour offrir des avantages assez puissants, tels que des options de financement flexible en plusieurs fois sans frais, des remises et des programmes de reprise avec un taux élevé, ce qui rend l'achat de leurs smartphones haut de gamme beaucoup plus accessible.

Fiche technique du Samsung Galaxy S24 Ultra

Écran : Dynamic Amoled 2X, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces

Dynamic Amoled 2X, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire : 12 Go

12 Go Stockage : 256Go, 512 Go, 1To

256Go, 512 Go, 1To Quadruple objectifs : 200+50+10+12

200+50+10+12 Caméra frontale : 12MP

12MP Batterie : 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est véritablement le fleuron de Samsung, et on pourrait même dire qu'il domine le marché des smartphones Android. Doté d'une puissance et d'une rapidité remarquables, il surpasse largement ses concurrents grâce à sa puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, actuellement la plus performante sur le marché, ainsi que grâce à l'intégration de Galaxy IA, l'intelligence artificielle développée par Samsung. Son écran est unanimement salué comme le plus époustouflant et performant, offrant une réactivité, une luminosité, des couleurs et des contrastes exceptionnels. Seul le Honor Magic 6 Pro semble rivaliser avec, depuis sa sortie.

De plus, il est équipé d'une énorme batterie et d'un appareil photo de pointe. Il se distingue également par l'intégration de son célèbre S Pen, un stylet pratique intégré directement à sa coque pour une utilisation aisée et pratique.

Retrouvez le test complet du Samsung Galaxy S24 Ultra dans notre article dédié

Une offre spéciale French Days pour le Galaxy S24 Ultra

En ce moment, en allant sur le site de Samsung, vous pouvez obtenir le Samsung Galaxy S24 Ultra avec un financement en 4 fois sans frais, et même la possibilité de faire baisser son prix grâce à un remboursement de 100 €. Vous pouvez également compter sur un bonus de reprise de 150 €, et pour compléter ce magnifique tableau, Samsung vous offre des Galaxy Buds 2 pro d'une valeur de 99 € !