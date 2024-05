Les fonctionnalités de protection contre le vol d'Android sécurisent votre appareil et vos données

Afin de dissuader les voleurs avant même qu'ils n'agissent, Google va proposer au sein d’Android 15 plusieurs améliorations pour la sécurité des appareils. Tout d'abord, une mise à jour de la protection contre la réinitialisation d'usine est prévue pour empêcher un voleur de réinitialiser un appareil volé. Si une réinitialisation forcée est tentée, l'appareil ne pourra pas être reconfiguré sans les identifiants du compte Google associé, rendant ainsi l'appareil inutilisable pour la revente.

Ensuite, la fonctionnalité « Espace privé » permet de créer une zone sécurisée dans votre téléphone, verrouillable avec un code PIN distinct qui doit être différent du code pour déverrouiller l’appareil. Cela a pour but de protéger les applications contenant des informations sensibles telles que des données financières ou médicales. Cette séparation renforce ainsi la sécurité des informations critiques en cas de vol de l'appareil.

De plus, des mesures supplémentaires ont été ajoutées pour protéger les paramètres sensibles de l'appareil. Désormais, la désactivation de « Find My Device » ou le changement du délai d'extinction de l'écran nécessitent une authentification par code PIN, mot de passe ou biométrie. Cette mesure vise à empêcher les voleurs de rendre l'appareil « inlocalisable » ou de le déverrouiller facilement.

Enfin, l'authentification renforcée exige l'utilisation de données biométriques pour accéder et modifier les paramètres cruciaux du compte Google et de l'appareil, tels que la modification du code PIN ou la désactivation des protections contre le vol. Cette fonctionnalité sera disponible sur certains appareils plus tard cette année.

Protection automatique en cas de vol de l'appareil

Lorsqu'un appareil est volé, réagir rapidement est souvent difficile. En effet, on est souvent perturbé et parfois même désorienté. Android introduit ainsi des fonctionnalités capables de reconnaître automatiquement les signaux suspects et de protéger proactivement les données. La fonction « Verrouillage par détection de vol » utilise l'IA de Google pour détecter si l'appareil est arraché des mains de l'utilisateur et verrouille l'écran instantanément. Cette réaction rapide complique l'accès aux données par les voleurs.

Par ailleurs, le « Verrouillage d'appareil hors ligne » protège les données même lorsque l'appareil est déconnecté pendant de longues périodes. Cette fonctionnalité verrouille automatiquement l'écran si le téléphone reste hors ligne trop longtemps ou si des tentatives d'authentification échouent excessivement, suggérant une activité suspecte.

Bonne nouvelle, ces fonctionnalités, activées par une simple mise à jour de Google Play services, seront disponibles pour les appareils sous Android 10 et versions ultérieures dès cette année.

Actions rapides après le vol de votre téléphone

En cas de perte ou de vol, la fonctionnalité « Find My Device » permet déjà de verrouiller ou d'effacer à distance un téléphone. Une nouvelle fonctionnalité, baptisée « Verrouillage à distance », propose une option rapide pour sécuriser l'appareil même si vous ne vous souvenez pas de votre mot de passe Google. Avec simplement votre numéro de téléphone et un défi de sécurité, vous pouvez verrouiller l'écran de votre appareil depuis n'importe quel autre appareil, vous offrant un répit pour récupérer vos informations de compte et accéder à d'autres options de sécurité via « Find My Device ».

Là aussi, la fonction « Verrouillage à distance » sera disponible pour les appareils sous Android 10 et versions ultérieures via une mise à jour de Google Play services cette année. « Find My Device » reste accessible aux appareils sous Android 5 et versions ultérieures.