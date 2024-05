Alerte bons plans forfaits mobiles : il y a du nouveau chez Prixtel !

Le retour du forfait Le petit

Le forfait Le petit de Prixtel est de retour, toujours à prix mini, avec de 40Go à 60Go disponibles en France métropolitaine ! Ce forfait pas cher et neutre en CO2 vous permet également de disposer de 15Go lorsque vous voyagez à travers l'UE et les DOM.

Bien entendu, depuis l'ensemble des zones précitées, vous aurez la possibilité de communiquer sans compter grâce à l'illimité prévu par votre abonnement mobile.

Voici comment se présente le forfait Le petit :

jusqu'à 40Go : 6,99€/mois

de 40Go à 50Go : 8,99€/mois

de 50Go à 60Go : 10,99€/mois

Le forfait Le géant : son prix est revu à la baisse

Le forfait Le géant est toujours disponible à la souscription, mais la nouveauté est que son tarif s'est vu remisé ! En effet, pour 200Go de data en France métropolitaine, vous ne devrez plus payer que 13,99€ par mois au lieu de 14,99€ par mois. Plus précisément, l'offre Le géant se répartit comme suit :

jusqu'à 200Go : 13,99€/mois

de 200Go à 230Go : 16,99€/mois

de 230Go à 250Go : 19,99€/mois

La bonne nouvelle supplémentaire avec cette offre est que la 5G est gratuite ! Depuis l'étranger (UE/DOM), vous bénéficierez de 25Go pour assurer votre connexion web. Du côté des communications, l'opérateur vous fournit l'illimité depuis la Métropole comme depuis les zones précitées. Depuis la Métropole, vous pourrez également appeler sans surcoût vers les numéros du Canada et des États-Unis ainsi que vers les fixes de l'UE et des DOM !

Les offres Oxygène et Le grand toujours disponibles

Les forfaits Oxygène et Le grand sont encore disponibles sous les mêmes conditions. Pour rappel, ces deux forfaits sans engagement vous offrent l'illimité pour appeler et envoyer vos messages en toute sérénité depuis la Métropole, les DOM et plus largement depuis les pays de l'UE. 15Go sont par ailleurs fournis par l'opérateur pour que vous puissiez rester connecté même lors de vos déplacements dans ces dernières zones.

Le forfait Oxygène propose :

jusqu'à 90Go : 7,99€/mois

de 90Go à 110Go : 9,99€/mois

de 110Go à 130Go : 11,99€/mois

L'offre Le grand quant à elle se compose de la manière suivante :

jusqu'à 130Go : 9,99€/mois

de 130Go à 150Go : 11,99€/mois

de 150Go à 170Go : 13,99€/mois

Avec ce forfait économique, la 5G est fournie gratuitement pour que vous puissiez naviguer sur la toile à vitesse grand V sans vous soucier du prix !