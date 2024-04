Un smartphone Xiaomi avec batterie, appareil photo et écran de hautes performances pour moins de 260 € avec la Fnac

Le Redmi Note 12 Pro Plus est, comme nous le disons, le sommet de la gamme Redmi Note de 12e génération parmi les smartphones de Xiaomi. Avec son équilibre judicieux entre les fonctionnalités du milieu de gamme et celles du haut de gamme, ce modèle se démarque par ses performances avancées et son superbe écran. En ce moment, nous le trouvons sur la Fnac Marketplace pour seulement 259 €, ce qui en fait l’un des plus petits prix du moment pour ce modèle.

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz Processeur : Chipset MediaTek Dimensity 1080

: Chipset MediaTek Dimensity 1080 RAM : 8 Go de mémoire vive extensibles

: 8 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256 Go de stockage interne non extensibles

: 256 Go de stockage interne non extensibles Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh compatible charge 120 watts

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est l’un des modèles qui nous a semblés être parmi les plus intéressants dans le milieu de gamme l’année dernière, et on peut continuer à dire qu’il n’est clairement pas dépassé, d’autant plus que son petit prix à l’avantage de mettre en exergue la qualité de ses composants : écran Amoled, batterie de 5000 mAh, ou encore une grosse mémoire vive.

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus a petit prix sur la Fnac Marketplace

En ce moment, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro plus est proposé à prix cassé sur le marketplace de la Fnac, c’est-à-dire pour 259 € au lieu de 349 €, en sachant qu’il était il y a encore peu à 499 € sur le site de son constructeur. En plus de cela, les avantages de la Fnac s'appliquent à cet achat, SAV, garantie, assurance, et même un service satisfait ou remboursé !