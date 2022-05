French Days 2022 : les meilleures promos Samsung Galaxy !

Profitez des prix en baisse lors des French Days pour vous offrir l’un des derniers smartphones de la marque Samsung. Mais entre le Galaxy S21 FE 5G, le Galaxy S21, le Galaxy S20 FE 5G, le Galaxy A53 5G et le Galaxy Z Flip3, lequel est vraiment fait pour vous ? Voici quelques éléments de comparaison croisés pour vous aider dans votre choix.

Les smartphones de la marque Samsung profitent de la dernière version d’Android avec une mise à jour régulière et notamment concernant les paramètres de sécurité. On a droit à une belle expérience logicielle avec une interface fluide et de nombreuses fonctionnalités sans oublier les possibilités de personnalisation. Parmi notre sélection, le Galaxy Z Flip3 est un modèle à part puisqu’il s’agit du téléphone à clapet avec un écran se repliant sur lui-même s’ouvrant vers le haut. Il propose, ainsi fermé, une extrême compacité et, lorsqu’il est totalement ouvert, permet de profiter d’un écran aussi grand que la majorité des formats classiques. De tous, c’est le Galaxy S21 qui est le plus léger avec 169 grammes sur la balance suivi par le Galaxy S21 FE 5G avec 177 grammes puis par le Galaxy Z Flip3 avec 185 grammes puis le Galaxy A53 5G avec 189 grammes et pour finir avec le Galaxy S20 FE 5G avec 190 grammes. Le plus fin de tous est le Galaxy Z Flip3 lorsqu’il est ouvert proposant un profil de seulement 7,2 mm dans sa partie la plus épaisse contre 7,9 mm pour les Galaxy S21 et Galaxy S21 FE 5G, 8,1 mm pour le Galaxy A53 5G et 8,4 mm pour le Galaxy S20 FE 5G. Fermé, le Galaxy Z Flip3 fait 17,3 mm d’épaisseur. Tous sont certifiés étanches, résistant à l’eau et à la poussière.

De très beaux écrans, de différentes tailles, selon les besoins

Finalement, le plus grand écran est installé sur le Galaxy Z Flip3 puisqu’il mesure 6,7 pouces lorsqu’il est totalement ouvert. Il s’appuie sur une dalle AMOLED flexible avec une définition de 1080x2636 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. C’est aussi le cas des autres mobiles avec une dalle AMOLED et du 120 Hz mais sur une diagonale plus petite puisque les Galaxy S20 FE 5G et Galaxy A53 5G profite d’une surface de 6,5 pouces, alors que le Galaxy S21 FE 5G s’étend sur 6,4 pouces et que le Galaxy S21 propose la plus petite surface d’affichage de notre comparatif du jour avec 6,2 pouces. Les Galaxy S21 FE 5G et Galaxy S21 supportent le format HDR10+ pour les plateformes de streaming. Tous sont compatibles avec la 5G. Seul le Galaxy A53 5G propose du Wi-Fi 5 alors que les autres offrent du Wi-Fi 6. Ils sont tous compatibles NFC pour le paiement sans contact. Aucun n’a de prise audio jack pour brancher directement un casque. Il faut passer par un adaptateur USB-C ou par le Bluetooth. Le Galaxy Z Flip3 est le seul à proposer un lecteur d’empreinte digitale sur le côté, à cause de son format. Les autres l’intègre sous leur écran.

Lequel offre le plus de puissance et la meilleure autonomie ?

Si vous cherchez les meilleures performances, regardez du côté du Galaxy Z Flip3 et du Galaxy S21 FE 5G qui partagent le chipset Qualcomm Snapdragon 888 avec 6 ou 8 Go de mémoire vive suivis par le Galaxy S21 avec son processeur Samsung Exynos 2100 avec 8 Go de mémoire vive puis le Galaxy S20 FE 5G avec son Snapdragon 865 et pour finir avec le Galaxy A53 5G disposant d’un Soc Exynos 1280 avec 6 ou 8 Go de RAM. Il est le seul à pouvoir supporter une carte mémoire. Pour fonctionner, ce dernier dispose de la batterie ayant la plus grande capacité, 5000 mAh contre 4500 mAh pour le Galaxy S20 FE 5G et Galaxy S21 FE 5G, 4000 mAh pour le Galaxy S21 et 3300 mAh seulement pour le Galaxy Z Flip3 qui a du mal à tenir plus d’une journée. Seul le Galaxy A53 5G ne peut pas se recharger sans fil ce qui est le cas des autres mobiles comparés aujourd’hui.

Quelles configurations photo ?

Enfin, pour la partie photo, les Galaxy S20 FE 5G et Galaxy S21 FE 5G disposent de la même configuration soit deux capteurs de 12 mégapixels avec un troisième objectif de 8 mégapixels au dos et un capteur de 32 mégapixels à l’avant. Le Galaxy Z Flip3 est équipé de 2 capteurs de 12 mégapixels au dos et d’un capteur de 10 mégapixels pour les selfies même si les deux autres peuvent également servir à ce titre en positionnement spécialement l’appareil devant soi. Le Galaxy S21 profite d’une configuration de 64+12+12 mégapixels au dos et d’un capteur de 10 mégapixels à l’avant alors que le Galaxy A53 5G embarque 4 capteurs à l’arrière : 64+12+5+5 mégapixels et un capteur de 32 mégapixels à l’avant.