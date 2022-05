Le top 5 des Smartphones pour la photo entre 500 et 800€ selon DxOMark !

Le laboratoire indépendant d’analyses DoXMark livre un classement des meilleurs photophones. Mais entre le Google Pixel 6, l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13, le Samsung Galaxy S22, le Xiaomi 12, l’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini, lequel propose les plus belles photos ? Voici les caractéristiques techniques des modèles comparés.

Vous cherchez le meilleur photophone pour un budget compris entre 500 et 800 € et nous avons sélectionné pour vous les smartphones les plus aboutis en termes de configuration technique pour les photos et les vidéos et DxOMark publie un classement des appareils les plus capables dans ces domaines. Techniquement, nous pourrions dire que, sur le papier, parmi notre sélection, c’est le Samsung Galaxy S22 qui est le mieux « équipé » avec 50+12+10 mégapixels dont le dernier capteur est stabilisé et permet un zoom optique 3x. Le Xiaomi 12 est juste après avec 50+13+5 mégapixels et un zoom optique 2x depuis le dernier objectif. Les iPhone 12 et iPhone 12 mini possèdent des configurations strictement identiques soit 12+12 mégapixels à l’arrière. C’est la même chose pour les iPhone 13 et iPhone 13 mini qui proposent un capteur principal stabilisé de 12 mégapixels et un autre de 12 mégapixels à côté. Enfin, le Google Pixel 6 dispose d’une configuration de 50+12 mégapixels au dos.

Les résultats des tests poussés

Selon DxOMark, parmi les smartphones sélectionnés aujourd’hui, c’est le smartphone de Google, le Pixel 6 qui obtient le meilleur score avec 132 pour la partie arrière. Il est juste devant les iPhone 13 et iPhone 13 mini décrochant un score de 130 puis le Samsung Galaxy S22 a obtenu un score de 126. Il est suivi par le Xiaomi 12 qui a un score de 123 et pour terminer, les iPhone 12 et iPhone 12 mini décrochent un score de 122.

Quid des autoportraits ou selfies ?

Pour la partie selfie, le Xiaomi 12 dispose d’un capteur de 32 mégapixels. Tous les iPhone embarquent un objectif de 12 mégapixels, alors qu’il s’agit d’un module de 10 mégapixels sur le Samsung Galaxy S22 et de 8 mégapixels pour le Pixel 6. Les Samsung Galaxy S22 et Xiaomi 12 n’ont pas été testé par DxOMark pour la partie selfie mais les autres obtiennent des scores de 99 pour les iPhone 13 et iPhone 13 mini, de 98 pour les iPhone 12 et iPhone 12 mini et de 97 pour le Google Pixel 6.

