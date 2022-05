Les 3 meilleurs smartphones du mois : Galaxy A53 5G, Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ et Xiaomi 12

Vous souhaitez vous offrir l’un des meilleurs smartphones du mois mais ne savez pas choisir entre le Samsung Galaxy A53 5G, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ ou le Xiaomi 12 ? Voici quelques éléments de comparaison pour vous aider à faire votre choix et sélectionner celui qui est vraiment fait pour vous.

La grande différence entre les modèles sélectionnés, c’est la compacité. En effet, le Xiaomi 12 est clairement le mobile le plus compact des trois. Il ne fait que 152,7x69,9 mm contre 159,6x74,8 mm pour le Samsung Galaxy A53 5G et 163,6x76,2mm pour le Redmi Note 11 Pro+ 5G. Il fait 180 grammes sur la balance ce qui est moindre que la moyenne des smartphones et inférieur au poids du Samsung, 189 grammes et celui du Xiaomi de 204 grammes.

Pourtant, ce n’est pas le plus fin des trois, étant donné que le Samsung fait 8,1 mm d’épaisseur contre 8,16 mm pour le Xiaomi 12 et 8,34 mm pour le Redmi Note 11 Pro+ 5G. Les blocs optiques sont plus ou moins bien intégrés avec, pour nous, une petite préférence au Galaxy A53 5G dont la coque arrière veut intégrer les objectifs. Le design du Xiaomi 12 n’est pas en reste.

Le Samsung est le seul à être certifié IP67 contre résistant à l’eau et à la poussière, alors que les deux autres sont IP53 donc peuvent supporter seulement des éclaboussures. Ils profitent toutefois d’un émetteur infrarouge pour en faire des télécommandes universelles ce qui n’est pas le cas du Samsung.

Samsung Galaxy A53 5G acheter au meilleur prix Amazon Marketplace

257,49 € Amazon Marketplace

Rakuten 351,00 € acheter Rakuten

Rue du Commerce 355,50 € acheter Rue du Commerce Voir tous les prix

Quel écran est le plus remarquable ?

Le plus grand écran est installé sur le Redmi Note 11 Pro+ 5G avec une diagonale de 6,67 pouces contre 6,5 pouces pour le Samsung et 6,28 pouces pour le Xiaomi 12. C’est ce dernier qui a la dalle la plus remarquable étant donné que non seulement elle est rafraîchie à 120 Hz (comme le Samsung et le Redmi Note 11 Pro+ 5G) mais elle est surtout compatible avec les formats HDR10+ et Dolby Vision. Son taux d’échantillonnage est toutefois aussi supérieur à celui offert par le Redmi Note 11 Pro+ 5G puisqu’il est de 480 Hz contre 360 Hz, donc offrant une meilleure réactivité dans les jeux vidéo.

En termes de puissance, c’est le Xiaomi 12 qui domine avec son chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 contre l’Exynos 1280 installé sur le Samsung Galaxy A53 5G et le Dimensity 920 du Redmi Note 11 Pro+ 5G. Seul le Xiaomi 12 ne supporte pas de carte mémoire et on profite de 6 ou 8 Go de mémoire vive, selon la configuration choisie.

Lequel offre le plus d’autonomie et la charge la plus rapide, sans oublier les plus belles photos

La plus grande batterie est intégrée au sein du Samsung avec une capacité de 5000 mAh contre 4500 mAh pour les deux autres. Toutefois, c’est le Redmi Note 11 Pro+ 5G qui bat le record de vitesse de charge avec le support d’un bloc à 120 watts contre 67 watts au maximum pour le Xiaomi 12 et 25 watts chez Samsung donc beaucoup plus lent à se recharger totalement.

Seul le Xiaomi 12 propose la charge sans fil et inversée. Enfin, pour la partie photo, le Xiaomi 12 est équipé d’une configuration de 50+13+5 mégapixels contre 64+12+5+5 mégapixels sur le Samsung Galaxy A53 5G tandis que le Redmi Note 11 Pro+ 5G embarque 108+8+2 mégapixels au dos. Les Xiaomi 12 et Samsung Galaxy A53 5G se partagent le capteur frontal de 32 mégapixels contre 16 mégapixels sur le Redmi Note 11 Pro+ 5G.