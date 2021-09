Les 5 Smartphones Samsung Galaxy A à petit prix pour profiter du réseau 5G !

Vous avez décidé de passer à la 5G et vous êtes fan de la marque Samsung. Le constructeur propose plusieurs modèles de smartphones qui sont compatibles et abordables : Galaxy A22 5G, Galaxy A32 5G, Galaxy A42 5G, Galaxy A52 5G et le tout nouveau Galaxy A52s 5G. Voici quelques éléments croisés pour vous permettre de faire votre choix le plus éclairé possible.

L’accès aux réseaux de télécommunication 5G permet d’avoir un meilleur débit et une meilleure couverture qu’avec la 4G. Ainsi, il est plus rapide de télécharger des documents, le visionnage de vidéo s’effectue dans des conditions plus confortables et bien d’autres applications en profitent également. Aussi, parmi les nombreux modèles de la marque Samsung qui sont compatibles avec les réseaux 5G, nous avons fait une sélection parmi les plus abordables, car il n’y a pas que les plus haut de gamme qui peuvent en bénéficier.

Une question de poids

Le smartphone 5G le plus abordable chez Samsung est le Galaxy A22 5G, C’est presque le plus lourd de notre sélection avec ses 203 grammes sur la balance à peine battu par le Galaxy A32 5G et ses 205 grammes. Les autres sont plus légers puisque le Galaxy A42 5G fait 193 grammes et les Galaxy A52 5G et Galaxy A52s 5G font 189 grammes. Notez que ces deux derniers sont strictement identiques extérieurement à part dans les coloris proposés par le fabricant. Les trois premiers, Galaxy A22 5G, Galaxy A32 5G et Galaxy A42 5G profitent d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh supportant respectivement les puissances de charge 15, 18 et 25 watts ce qui n’est pas la panacée non plus lorsqu’on sait que la concurrence fait au moins de 33 watts, voire du 65 watts. Les Galaxy A52 5G et Galaxy A52s 5G embarquent une batterie de 4500 watts avec une charge à 25 watts.

Des écrans LCD ou AMOLED et de 2 à 4 capteurs photo à l’arrière

Les Galaxy A22 5G et Galaxy A32 5G sont équipés d’un écran LCD sur 6,6 pouces et 6,5 pouces, mais le premier profite d’une fréquence de 90 Hz ce qui n’est pas le cas du deuxième qui d’ailleurs affiche aussi une définition moindre : 720x1600 pixels contre 1080x2400 pixels. Il s’en tire mieux sur la partie photo avec une configuration 48+8+5+2 mégapixels avec un capteur de 13 mégapixels à l’avant contre des optiques 48+5+2 mégapixels pour le Galaxy A22 5G et un objectif de 8 mégapixels pour se prendre en selfie.

Les trois autres smartphones sont dotés d’une dalle d’écran AMOLED sur 6,6 pouces ou 6,5 pouces pour les Galaxy A52 5G et Galaxy A52s 5G qui s’affichent avec une définition de 1080x2400 pixels contre 720x1600 pixels pour le Galaxy A42 5G. En outre, ils proposent une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pour des défilements fluides. Ils embarquent 4 capteurs photo : 64+12+5+5 mégapixels et un capteur de 32 mégapixels à l’avant contre une configuration 48+8+5+5 mégapixels avec un optique 20 mégapixels pour se prendre en selfie.

Lesquels sont les plus performants ?

En termes de performances, c’est logiquement le Galaxy A52s 5G qui domine les débats avec sa puce Qualcomm Snapdragon 778G et ses 6 Go de RAM suivi par le Galaxy A52 5G, aussi avec 6 Go de mémoire vive, mais un Snapdragon 750G. Ensuite, il y a le Galaxy A42 5G qui dispose de la même puce que son aîné, mais avec 4 Go de RAM.

Enfin, les Galaxy A32 5G et Galaxy A22 5G ferment la marche avec des puces Dimensity 720 et Dimensity 700 associées à 4 Go de mémoire vive. Seuls les Galaxy A22 5G et Galaxy A42 5G peuvent étendre leur capacité de stockage interne avec une carte mémoire ce qui n’est pas le cas des autres même s’ils peuvent, comme tous, supporter deux cartes simultanément.

Tous profitent d’un lecteur d’empreinte digitale qui est installé sur le profil ou sous l’écran pour les Galaxy A52 5G et Galaxy A52s 5G. Notez aussi que ces deux derniers sont certifiés IP67 ce qui signifie qu’ils peuvent être immergés sous l’eau douce sans dommage.