Les Smartphones premium incontournables de 2022 : Xiaomi 12 Pro, Galaxy S22 ultra, iPhone 13 Pro et Oppo Find X5 pro

Quel est le smartphone Premium fait pour vous en 2022 ? Entre, le Xiaomi 12 Pro, le Samsung Galaxy S22 Ultra, l’iPhone 13 Pro et le Oppo Find X5 Pro, voici quelques éléments de comparaison croisés pour vous aider à faire votre choix.

Les quatre smartphones Premium de ce début d’année sont particulièrement remarquables. Ils sont tout d’abord séduisants grâce à un design extrêmement abouti. Le Galaxy S22 Ultra propose un dessin similaire aux Galaxy Note avec des bords plats, ce qui est aussi le cas de l’iPhone 13 Pro tandis que le Xiaomi 12 Pro et le Oppo Find X5 Pro proposent des profils plus arrondis notamment grâce à leur écran incurvé.

Le plus lourd est le Samsung Galaxy S22 Ultra avec 229 grammes sur la balance suivi par le Oppo Find X5 Pro avec son dos en céramique puis le Xiaomi 12 Pro avec 205 grammes et terminons par l’iPhone 13 Pro qui fait 204 grammes. C’est donc le mobile d’Apple le plus léger mais c’est également le plus fin avec 7,65 mm contre 8,16 mm pour le Xiaomi 12 Pro, 8,5 mm pour le Find X5 Pro et 8,9 mm pour le Galaxy S22 Ultra. Ces deux derniers profitent d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh ce qui peut expliquer l’épaisseur alors que le Xiaomi 12 Pro est équipé d’une batterie ayant une capacité de 4500 mAh et 3095 mAh pour l’iPhone 13 Pro. De tous, c’est le Xiaomi qui se charge le plus vite avec le support d’une charge à 120 watts contre 80 watts pour le Oppo, 45 watts pour le Samsung et un petit 25 watts pour le mobile Apple.

Lequel est le plus performant ?

Si vous cherchez les meilleures performances, c’est du côté de la marque à la pomme qu’il faut regarder puisque sa puce offre une puissance supérieure au chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 installé dans le Oppo Find X5 Pro et le Xiaomi 12 Pro devançant également l’Exynos 2200 intégré dans le mobile Samsung. C’est l’iPhone 13 Pro qui dispose du moins de mémoire vive avec 6 Go tandis que les autres proposent au moins 8 voire 12 Go, selon la configuration choisie. Aucun ne supporte de carte mémoire ce qui signifie qu’il faut bien choisir la capacité de stockage dès l’achat n’ayant pas de possibilité de l’étendre.

Les quatre smartphones comparés du jour disposent de la 5G et du Wi-Fi 6. Le Xiaomi 12 Pro et le Galaxy S22 Ultra sont compatibles Wi-Fi 6E et ce dernier profite, en plus, d'un module UWB pour capter les objets connectés situés à proximité. Ils sont tous certifiés IP68 les rendant totalement résistants à l’eau et à la poussière. Il y a un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran des Oppo, Samsung et Xiaomi.

Quel est l’écran le plus beau ?

L’écran le plus remarquable est celui qui est installé sur le Samsung Galaxy S22 Ultra. Il propose toutes les caractéristiques techniques les plus avancées à ce jour soit une dalle Super AMOLED Dynamic 2x de 6,8 pouces capable d’afficher une luminosité jusqu’à 1750 cd/m², selon Samsung, proposant une définition de 1440x3200 pixels avec une fréquence de rafraîchissement adaptative de 120 Hz et une compatibilité HDR10+. Ensuite, par ordre de taille, il y a l’écran du Xiaomi 12 Pro sur 6,73 pouces avec une compatibilité HDR10+ et Dolby Vision, ce qui est aussi le cas de l’écran de l’iPhone 13 Pro. Mais celui-ci profite d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, comme le Oppo Find X5 Pro qui s’étire sur 6,7 pouces et affiche une définition de 1440x3216 pixels. L’écran de l’iPhone 13 Pro mesure 6,1 pouces à plat et affiche une définition de 1284x2778 pixels avec du 120 Hz également.

Quelles configurations photo à bord ?

Enfin, concernant la configuration photo, un domaine très disputé sur ce segment de marché, le Samsung Galaxy S22 Ultra profite d’un module principal de 108 mégapixels avec un capteur de 12 mégapixels pour les photos en mode ultra grand-angle et deux derniers capteurs de 10 mégapixels avec un zoom optique 3x et 10x. Le Oppo Find X5 Pro embarque 2 capteurs de 50 mégapixels dont un profite d’une stabilisation sur 5 axes et l’autre peut faire des photos en mode macro, associés à un téléobjectif de 13 mégapixels avec un zoom optique 2x. Le Xiaomi 12 Pro dispose de trois capteurs de 50 mégapixels alors que l’iPhone 13 Pro est équipé de trois capteurs de 12 mégapixels dont deux sont stabilisés et l’un d’entre eux propose un zoom optique 3x. Les trois smartphones sont capables de filmer avec une définition Ultra HD à 60 images par seconde avec des modes Cinéma notamment chez Apple et Xiaomi.