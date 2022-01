Quel Samsung Galaxy Séries 21 acheter : S21 FE, S21, S21+ ou S21 Ultra ?

Vous envisagez d’acheter un nouveau smartphone de la marque Samsung et plus particulièrement de la série des Galaxy S21 ? Mais entre le nouveau Galaxy S21 FE 5G, le Galaxy S21, le Galaxy S21+ et le Galaxy S21 Ultra, lequel est fait pour vous ? Voici quelques éléments de comparaison croisés qui devraient vous permettre de faire votre choix.

Dans la gamme des smartphones Samsung Galaxy S21, celui qui est le plus compact est la version classique, le Galaxy S21 faisant 169 grammes en poche contre 177 grammes pour le Galaxy S21 FE 5G, 200 grammes pour le Galaxy S21+ et 227 grammes pour la version Ultra, la plus imposante mesurant 165,1 de haut contre 155,7 mm pour le Galaxy S21 FE 5G. C’est la version Plus qui est la plus fine avec 7,8 mm d’épaisseur, mais les autres ne sont pas loin puisqu'elles proposent des profils de 7,9 mm pour le Galaxy S21 FE 5G et le Galaxy S21. Sans surprise, c’est la version Ultra qui est la plus épaisse avec 8,9 mm. Tous sont proposés dans différents coloris et ça c’est un peu l’affaire de chacun.

Lequel est le plus puissant ? Ce n’est pas celui qu’on attend

Si vous recherchez le smartphone le plus puissant dans la gamme des Galaxy S21, C’est le Galaxy S21 FE 5G qui offre les meilleures performances à l’aide de son processeur Qualcomm Snapdragon 888 contre la puce Samsung Exynos 2100 installée sur les trois autres Galaxy S21. Ils sont proposés en différentes configurations avec 6, 8 ou 12 Go avec même une version à 16 Go pour le Galaxy S21 Ultra. Ils proposent au moins 128 Go d’espace de stockage, sans possibilité d’introduire une carte mémoire pour aller plus loin. Les quatre smartphones comparés du jour sont tous compatibles 5G et Wi-Fi 6 (avec une petite avance pour les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra qui proposent du Wi-Fi 6E, légèrement plus rapide, mais il faut avoir un routeur compatible encore rare sur le marché. Aucun n’a de prise audio jack pour brancher directement un casque. Ils sont tous certifiés IP68, donc étanches à l’eau et à la poussière. Leur lecteur d’empreinte digitale est installé sous l’écran.

Oppo A16 acheter au meilleur prix Fnac Marketplace

168,04 € Fnac Marketplace

Boulanger 179,00 € acheter Boulanger

Rakuten 179,00 € acheter Rakuten Voir tous les prix

Des écrans de plus en plus grands

La taille de l’écran dépend de celle du smartphone. Aussi, logiquement, l’écran du Galaxy S21 est le plus petit avec 6,2 pouces contre 6,4 pouces pour le Galaxy S21 FE 5G, 6,7 pouces pour le Galaxy S21+ et 6,8 pouces pour la version Ultra. Sur ce dernier, l’écran est incurvé alors qu’il est plat sur les autres modèles. Tous s’appuient sur une dalle AMOLED affichant une définition de 1440x3200 pixels, soit bien plus que la plupart des smartphones proposant souvent du 1080x2400 pixels. Tous sont 120 Hz avec mode adaptatif en fonction des applications exécutées. La batterie du S21 Ultra est la plus imposante avec une capacité de 5000 mAh contre 4800 mAh pour le Galaxy S21+, 4500 mAh pour le Galaxy S21 FE 5G et 4000 mAh pour le Galaxy S21. Tous se chargent avec une puissance maximale de 25 watts et tous proposent les charges sans fil et inversée. Aucun n’est livré avec un bloc d’alimentation dans la boîte.

Samsung Galaxy S21 Ultra acheter au meilleur prix Rakuten

937,00 € Rakuten

Fnac Marketplace 978,00 € acheter Fnac Marketplace

Rue du Commerce 992,00 € acheter Rue du Commerce Voir tous les prix

Lequel fait les meilleures photos ?

Enfin, pour la configuration photo, c’est la version Ultra qui est la plus complète avec 108+12+10+10 mégapixels à l’arrière avec un capteur frontal de 40 mégapixels. Ensuite, les Galaxy S21 et S21+ proposent les mêmes objectifs soit 64+12+12 mégapixels avec un capteur à selfie de 10 mégapixels à l’avant. Le Galaxy S21 FE 5G se contente de deux capteurs de 12 mégapixels associés à un objectif de 8 mégapixels et un capteur de 32 mégapixels à l’avant. Celui qui offre les plus beaux clichés est la version Ultra obtenant un score de 121 contre un score de 116 pour les Galaxy S21 et S21+, le S21 FE 5G n’ayant pas encore été testé.