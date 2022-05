Quel Smartphone choisir entre le Honor Magic 4, Honor Magic 4 Pro ou Honor Magic 4 Lite ?

Vous aimeriez vous offrir un nouveau smartphone de la marque Honor mais hésitez entre le Magic4, le Magic4 Pro et le Magic4 Lite ? Voici quelques éléments de comparaison croisés pour vous aider à choisir lequel est vraiment fait pour vous.

Commençons par hiérarchiser la gamme des Magic4. Le plus abordable est le Magic4 Lite suivi par le Magic4 et le plus haut de gamme est le Magic4 Pro. Ce dernier offre le design le plus abouti même si celui de la version classique est également remarquable. Il a notamment 4 bords de l’écran incurvé tout comme les côtés latéraux de son dos pour proposer une excellente prise en main. Des trois, c’est le Magic4 Lite qui est le plus fin et le plus léger avec une épaisseur de 8,05 mm et un poids de 189 grammes contre 8,8 mm et 199 grammes pour le Magic4 et 9,15 mm de profil pour le Magic4 Pro pour un poids de 215 grammes. La version Pro est donc assez lourde figurant parmi ceux qui pèsent le plus en poche et dans la main. Les Magic4 et Magic4 Lite sont alimentés par une batterie de 4800 mAh supportant la charge à 66 watts alors que le Magic4 Pro utilise une batterie de 4600 mAh acceptant la charge à 100 watts aussi bien en mode filaire que sans fil (avec un chargeur spécifique) alors que les deux autres ne peuvent pas se recharger sans fil.

Lequel offre le plus de puissance ?

Question puissance, l’avantage est certain pour le Magic4 Pro qui embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 avec 8 Go de mémoire vive ce qui est aussi le cas du Magic4 alors que le Magic4 Lite s’appuie sur un chipset Snapdragon 680 bien moins performant, avec 6 Go de mémoire vive. Ce dernier dispose de 128 Go d’espace de stockage non extensible tandis que les deux autres proposent à minima 256 Go et que le Magic4 est aussi décliné avec 512 Go. Les trois appareils disposent d’un écran de 6,81 pouces en diagonale mais pas vraiment la même qualité. Le plus remarquable est celui du Magic4 Pro avec une dalle AMOLED LTPO 2.0 incurvée des 4 côtés rafraîchit dynamiquement entre 1 et 120 Hz, compatible HDR10+ et IMAX Enhanced. Celui du Magic4 est incurvé sur 2 côtés seulement et compatible 120 Hz et HDR10+. L’écran du Magic4 Lite est une dalle LCD 90 Hz ayant une plus faible définition. Les Magic4 et Magic4 Pro sont compatibles 5G ce qui n’est pas le cas du Magic4 Lite, bien qu’une version 5G existe proposant les mêmes dimensions, un Snapdragon 695 et un capteur photo de moins.

Quelles configurations respectives pour les photos ?

Au sujet des photos, c’est logiquement le Magic4 Pro qui est le mieux équipé puisqu’il est doté d’un capteur principal de 50 mégapixels avec 7 lentilles, d’un capteur secondaire de 50 mégapixels aussi pour les prises de vue en mode ultra grand-angle et les photos macro à 2,5 cm du sujet et d’un troisième capteur, un téléobjectif, cette fois de 64 mégapixels capable de faire un zoom optique 3,5x et numérique 100x doublement stabilisé numériquement et optiquement. Notez la présence de deux capteurs en façade pour le Magic4 Pro, d’un capteur de 16 mégapixels pour la version Lite. Le Magic4 Pro est étanche alors que le Magic4 ne peut que résister aux éclaboussures. Ils proposent du Wi-Fi 6 alors que le Magic4 Lite est limité à du Wi-Fi 5 et disposent d’un lecteur d’empreinte sous l’écran tandis qu’il est placé sur le bouton de mise en veille pour le Magic4 Lite.