Quel Smartphone étanche (IP68) choisir cet été : Galaxy S22 Séries, iPhone 13 famille ou les Google Pixel 6/6 Pro)

Pour l’été, rien de tel que des smartphones qui sont capables de résister à l’eau et à la poussière. C’est justement l’une des caractéristiques des Samsung Galaxy S22, de toute la série des iPhone 13 mais également des Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Mais entre eux, lequel est vraiment fait pour vous ? Voici quelques éléments croisés pour vous aider dans votre choix.

Objets de très haute technologie, les smartphones sont utilisés quotidiennement par des millions de personnes qui en prennent plus ou moins soin. Afin de les préserver des éléments extérieurs qui pourraient nuire à leur bon fonctionnement, les fabricants ont réussi à rendre certains de leurs modèles totalement étanches à l’eau douce mais également à la poussière. On dit alors qu’ils sont certifiés. La certification IP68 correspond à une résistance à une immersion sous l’eau douce jusqu’à 1,5 mètre de profondeur pendant 30 minutes sans subir de dégâts mais aussi à la poussière. Ils ne craignent donc pas les bords de piscine ou la plage, par exemple.

Que vaut la série des iPhone 13 ?

Toute la série des smartphones Samsung Galaxy S22 mais également les iPhone 13 d’Apple et les Pixel 6 et Pixel 6 Pro de Google sont certifiés IP68. Ils offrent donc tous la même résistance aux éléments précédemment cités et peuvent ainsi ne pas craindre certains environnements. Après, il faut regarder d’autres critères pour établir votre choix. Si vous souhaitez avoir un mobile qui soit extrêmement performant et que vous avez déjà un appareil Apple, les iPhone 13 sont conseillés car vous serez ainsi dans un environnement déjà connu et que ces smartphones proposent actuellement une puissance inégalée ainsi de la réalisation de très belles photos. Entre les iPhone 13, votre choix se portera peut-être sur un modèle plus ou moins compact, l’iPhone 13 mini étant le plus petit alors que l’iPhone 13 Pro Max est le plus encombrant avec des 240 grammes en main (ou en poche) contre seulement 141 grammes pour la version mini. Il propose un petit écran de 5,4 pouces 60 Hz alors que les versions iPhone 13 et iPhone 13 Pro disposent d’une surface d’affichage de 6,1 pouces (60 Hz pour l’iPhone 13 et 120 Hz pour la version Pro) et comptez 6,7 pouces à 120 Hz pour l’iPhone 13 Pro Max.

Les Samsung Galaxy S22 et Google Pixel 6 tout aussi étanches

La série des Samsung Galaxy S22 qui comprend la version classique, le Galaxy S22 Plus et le Galaxy S22 Ultra est tout aussi étanche que les iPhone 13. Ils offrent d’excellentes performances avec leur chipset Exynos 2200 et une très grande qualité d’affichage avec des écrans AMOLED 120 Hz parmi les meilleurs du marché sans oublier une très large connectivité. Le plus imposant est le Galaxy S22 Ultra qui profite d’un design particulièrement réussi avec des capteurs photo qui semblent juste posés sur la coque arrière donnant un effet très épuré au dos du mobile. Il est capable de produire de très belles photos, comme les autres modèles de cette série et le S22 Ultra est l’un des très rares à pouvoir être utilisé avec un stylet que l’on peut ranger à l’intérieur du châssis pour ne pas le perdre.

Enfin, les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro ne déméritent pas en termes de puissance mais offrent des performances tout de même moindres que les autres séries de cet article. La version Pro bénéficie d’un écran 120 Hz sur 6,7 pouces contre du 90 Hz sur 6,4 pouces sur le Pixel 6. Dotés d’une très large connectivité, ils offrent également une très grande qualité pour les photos mais aussi les vidéos, avec la fonction de suppression des objets indésirables, par exemple.

