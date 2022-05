Trois nouveaux Smartphones 5G à prix accessible : Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus, Honor Magic4 Lite et Realme 9 5G !

C’est décidé, vous souhaitez passer à la 5G pour profiter du très haut débit en dehors de chez vous ? Mais entre le Honor Magic4 Lite, le realme 9 5G et le Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G qui sont à des prix accessibles, lequel est vraiment fait pour vous ? Voici quelques éléments de comparaison pour vous aider dans votre choix.

Si vous aimez mettre en avant les qualités photo de votre nouveau smartphone, regardez du côté du Honor Magic4 Lite 5G qui propose un large cercle dans son dos pour intégrer tous les capteurs photo. Les blocs d’optiques des realme 9 5G et du Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G sont plus discrets. Alors que le premier propose des profils arrondis, ceux des deux autres sont plats, inspirés de ceux des iPhone. C’est le Magic4 Lite 5G le plus léger pesant 189 grammes contre 191 grammes pour le realme 9 5G et 204 grammes pour le Redmi Note 11 Pro+ 5G ce qui commence à peser dans la poche et en main. Le plus fin est le Magic4 Lite 5G suivi par le Redmi Note 11 Pro+ 5G puis par le realme 9 5G. Ce dernier dispose de la plus grande capacité de batterie avec 5000 mAh contre 4500 mAh pour le Xiaomi et 4800 mAh pour le Honor. Celui-ci supporte la charge à 66 watts pour une charge plus rapide que sur le realme 9 5G qui n’accepte que 18 watts mais les deux sont largement battus par le Xiaomi qui peut encaisser la puissance de 120 watts. Aucun n’est rechargeable par induction ou offre la charge inversée, ces fonctionnalités étant réservées à des modèles plus haut de gamme.

Ecran : LCD contre AMOLED

Si l’écran du Honor Magic4 Lite 5G est le plus grand avec 6,81 pouces en diagonale et qu’il profite d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, il a une dalle LCD moins qualitative que celle proposé par le Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G qui profite d’une surface d’affichage AMOLED de 6,67 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. C’est aussi le cas pour l’écran du realme 9 5G mais sur une dalle LCD de 6,5 pouces, donc plus petite. Les trois smartphones sont donc compatibles avec les réseaux 5G. Ils proposent du Wi-Fi 5 et supportent deux cartes SIM simultanément. Ils ont un lecteur d’empreinte digitale sur le bouton de mise en veille pour authentifier le propriétaire. Le realme 9 5G n’est pas NFC ce qui est le cas des deux autres. Il est équipé d’une prise audio jack, comme le Xiaomi alors que le Honor fait l’impasse sur cette connectique servant à brancher un casque ou un système audio externe. Le Xiaomi propose un son stéréo depuis deux haut-parleurs JBL et profite d’un émetteur infrarouge pour en faire une télécommande universelle.

Lequel offre le plus de puissance ?

Si vous cherchez les meilleures performances, regardez du côté du Redmi Note 11 Pro+ 5G qui dispose d’un chipset MediaTek Dimensity 920 avec 6 ou 8 Go de mémoire vive contre les deux autres équipés d’un processeur Qualcomm Snapdragon 695 avec 4 ou 6 Go de RAM pour le realme ou 6 ou 8 Go pour le Honor. Les deux premiers supportent une carte mémoire micro SD ce qui n’est pas le cas du Honor Magic4 Lite 5G. Enfin, pour terminer, intéressons-nous aux configurations photo proposées par les appareils. Le Redmi Note 11 Pro+ 5G est le plus polyvalent avec un capteur principal de 108 mégapixels associé à un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et un dernier objectif de 2 mégapixels. Les deux autres sont équipés d’un capteur principal de 48 mégapixels et de deux capteurs de 2 mégapixels. Tous les trois embarquent un objectif frontal de 16 mégapixels pour se prendre en selfie.