Test TCL 20 R 5G : le ticket d’entrée vers la 5G selon TCL

Le smartphone TCL 20 R 5G est la proposition la plus abordable de la marque pour entrer dans l’ère de la 5G et la possibilité de profiter d’un très haut débit en situation de mobilité. Profitant d’un large écran avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz et de trois objectifs photo à l’arrière, il est proposé à moins de 200 € venant se frotter à la concurrence, bien organisée sur ce segment de marché. Nous avons pu le tester pendant un moment et voici nos impressions.

Principales caractéristiques techniques du TCL 20 R 5G :

Écran LCD de 6,52 pouces, 720x1600 pixels 90 Hz

Chipset Mediatek Dimensity 700

4 Go de mémoire vive

128 ou 256 Go de stockage interne extensibles

Triple capteur photo 13+2+2 mégapixels

Capteur frontal 8 mégapixels

Lecteur d’empreinte digitale au dos

Batterie 4500 mAh compatible charge 18 watts

Système d’exploitation : Android 11 avec une surcouche logicielle TCL UI

Design

Le design du smartphone TCL 20 R 5G est assez classique. Il propose des dimensions plutôt moyennes pour un téléphone mobile faisant tout de même 8,99 mm d'épaisseur, ce qui le place automatiquement parmi les moins fins du marché. Sa coque est entièrement en plastique. Il y a une texture très fine sur tout le cadre. Les bords sont arrondis juste ce qu’il faut afin de proposer une prise en main agréable. Le dos de l’appareil est aussi en plastique. Il est équipé d’un revêtement qui limite les traces de doigts.

Toujours derrière, on peut remarquer le lecteur d’empreinte digitale installé un peu haut mais qui tombe assez naturellement sous l’index lorsqu’il est nécessaire de déverrouiller le mobile. Dans le coin supérieur gauche, il y a le bloc optique dans le sens de la hauteur. Il est d’un seul plan et contient les trois objectifs ainsi que le flash pour une belle harmonisation de l’ensemble. Le TCL 20 R 5G fait 186 grammes ce qui est en dessous de la moyenne des smartphones. À titre de comparaison, le Xiaomi Redmi Note 10 5G avec lequel il entre directement en concurrence affiche un poids de 190 grammes. Il partage aussi plusieurs caractéristiques avec le Samsung Galaxy A22 5G, le Vivo Y52 5G, le Vivo Y72 5G, le Poco M3 Pro et le realme 8 5G. De tout ceux-là, c’est le plus léger mais pas le plus fin car cette distinction revient au realme 8 5G, au Vivo Y72 5G et au Vivo Y52 5G qui font 8,5 mm d’épaisseur.

Si on fait le tour du TCL 20 R 5G, on remarque l’intégration du bouton de veille et celui du volume (double) sur le profil droit. Sur le profil supérieur, il y a le connecteur audio jack 3,5 mm et un microphone. Sur la tranche gauche, il y a le tiroir pour les cartes SIM et cartes mémoires. Le mobile supporte soit deux cartes SIM, soit une carte SIM et une autre de stockage. Enfin, sur le profil inférieur, il y a le connecteur USB-C et le haut-parleur. Le TCL 20 R 5G propose un son mono depuis l’unique transducteur situé dans la partie haute lorsqu’on tient le mobile en position paysage. Il est tout juste suffisant et on aura aussi vite fait de brancher un casque sur le port audio correspondant pour profiter d’une meilleure musicalité dans l’ensemble et d’un peu de basses. Notez la compatibilité avec la norme haute définition audio Hi-Res ce qui est toujours une bonne chose.

Le lecteur d’empreinte situé derrière le TCL 20 R 5G est tout à fait satisfaisant puisqu’il n’a ouvert à notre seul testeur malgré de très nombreuses sollicitations. En termes de connectivité, le TCL 20 R 5G est donc compatible 5G et il propose également du Wi-Fi mais « seulement » 802.11 ac alors que d’autres vont plus loin en disposant d’une compatibilité Wi-Fi 6 ayant plus de portée et un débit supérieur. Le mobile est NFC ce qui permet de payer sans contact ou de l’appairer instantanément avec un appareil compatible. Il est également Bluetooth. Pas de protection spécifique contre les intempéries ou la poussière avec ce téléphone. Il faudra donc redoubler de vigilance pour éviter de l’abimer ou de le mouiller.

Un écran minimaliste pour le TCL 20 R 5G

Pour sa surface d’affichage, le TCL 20 R 5G embarque le minimum avec une dalle LCD de 6,52 pouces en diagonale perforée en haut au centre pour abriter la caméra frontale. Les bords sont assez épais, surtout au niveau de la partie basse. Il affiche une faible définition de 720x1600 pixels alors que tous ses concurrents cités précédemment s’affichent sur 1080x2400 pixels aussi avec une dalle LCD d’une taille à peu près équivalente à identique, selon les modèles. Le TCL 20 R 5G s’en tire avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz ce qui permet d’avoir des défilements plus fluides que la moyenne. Les Redmi Note 10 5G, Samsung Galaxy A22 5G, Poco M3 Pro et realme 8 5G profitent aussi du 90 Hz alors que les Vivo Y52 5G et Vivo Y72 5G sont limités à 60 Hz.

La luminosité de l’écran du TCL 20 R 5G est à peine suffisante pour l’extérieur lorsqu’il y a beaucoup de soleil. Un mode sombre est disponible ainsi qu’un mode qui permet de protéger les yeux de la lumière bleue. La fréquence de rafraîchissement peut être automatique, 60 ou 90 Hz et c’est tout pour les réglages. Il faut passer dans le menu NXTVision pour pouvoir modifier certains paramètres. On peut décider d’activer les fonctions d’optimisation d’image (adaptation automatique du contraste, de la netteté et des détails sombres), des vidéos (optimisation dynamique du contraste). Il est également possible de changer la température des couleurs : brillant, naturel ou avancé avec, pour cette dernière option, un curseur pour régler précisément vers une image plus chaude ou plus froide.

Un chipset d’entrée de gamme à l’intérieur

Modèle d’entrée de gamme, le TCL 20 R 5G dispose de la puce Mediatek Dimensity 700 que l’on trouve également dans les Samsung Galaxy A22 5G, Xiaomi Redmi Note 10 5G, Vivo Y72 5G, Vivo Y52 5G, Poco M3 Pro et realme 8 5G. Elle est associée à 4 Go de mémoire vive, comme le Xiaomi, le Samsung et le Y52 5G de Vivo. Cela lui permet de proposer une expérience correcte pour la vie de tous les jours mais qui demande quelques instants de patience entre les changements d’applications et même si le lancement de certaines d’entre elles s’effectue avec une certaine vélocité.

Difficile de jouer à d’autres jeux qu’aux moins gourmands en ressources. Afin de comparer les performances brutes par rapport à d’autres smartphones testés, nous l’avons soumis à plusieurs outils de mesures dont voici les principaux résultats.

Une petite surcouche logicielle par-dessus Android 11

Pour la partie système, le TCL 20 R 5G embarque Android 11 avec une surcouche logicielle TCL UI que nous avions déjà évaluée lors de notre test du TCL 20 Pro. Le mobile est fourni avec plusieurs applications préinstallées dont bien entendu, celles de Google mais aussi Facebook, Netflix, NXTVision, OfficeSuite, News, Booking et un jeu : Modern Combat Rebel Guns. Celui-ci est jouable et assez fluide ce qui est une bonne chose. Par contre, le mobile a plus de difficulté pour Asphalt 9, par exemple puisqu’il y a quelques très légères saccades.

Les applications sont, par défaut, rangées par catégorie, mais il est possible de retrouver le classement classique par ordre alphabétique. Il y a la possibilité d’afficher une barre latérale afin d’y placer ses propres raccourcis pour certaines fonctions ou applications préférées. Un mode jeu est également disponible afin d’optimiser les performances de l’appareil et de couper les fonctionnalités non indispensables pour que le joueur reste concentré sur sa partie. Notez aussi la possibilité de verrouiller le mobile à distance. Des mini notifications peuvent être affichées sous la forme d’une bulle d’aperçu qui, en tapant dessus, se transforme en une fenêtre flottante, par-dessus le reste de l’interface. Bien entendu, il est possible de naviguer dans les menus avec les touches virtuelles ou les gestes. On peut associer plusieurs fonctions à la touche « intelligente » située sur le profil gauche du mobile. Un utilitaire pour faire le ménage est disponible afin d’optimiser la réponse du système. Les options classiques d’Android 11 pour gérer la confidentialité des données sont prévues et en plus TCL ajoute une fonction de protection de la vie privée avec deux fonctions dont l’une envoie un rappel en cas d’autorisations sensibles et l’autre quand une application utilise secrètement des autorisations sensibles.

Sur le plateau, pas le mieux équipé en photo

Pour la partie multimédia, le TCL 20 R 5G peut lire des contenus vidéo avec une définition HD, en rapport à avec ses capacités d’écran. Pour la prise de photos, il s’appuie sur un capteur principal de 13 mégapixels et deux autres pour optimiser les portraits et faire des prises de vue en mode macro. Par rapport à la concurrence évoquée, plus haut, c’est la plus faible configuration photo puisque les autres disposent de capteurs principaux de 48 mégapixels pour la plupart, voire 64 mégapixels pour le Vivo Y72 5G associé à 8 mégapixels pour les prises de vue en mode grand-angle ce qui est aussi le cas du Samsung Galaxy A22 5G mais sur 5 mégapixels.

L’application Camera est assez classique avec plusieurs modes d’image disponibles dans un bandeau en bas : Auto, Vidéo, portrait et Panoramique. On peut y ajouter les autres modes regroupées sur la gauche (alors que sur les autres applications, ce menu est disponible à l’extrême droite des autres) : Pro, image par image, ralenti, trace lumineuse ou super macro. L’option Google Lens est immédiatement disponible, à côté du bouton virtuel pour prendre la photo. C’est pratique.

Le mobile ne propose pas de zoom optique mais un agrandissement numérique qui peut passer directement du niveau 1x, 2x à 4x. On peut aussi naviguer entre ces valeurs avec une assez bonne précision puisqu’en retirant le doigt de l’échelle virtuelle pour zoomer, la valeur ne change pas ce qui peut parfois arriver rendant l’opération délicate. Avec le TCL 20 R 5G, il ne faut pas s’attendre à obtenir des clichés extrêmement bien réussis. En effet, avec son capteur de 13 mégapixels et son traitement photo, le mobile produit des images un peu trop ternes en colorimétrie et qui manque de détails. Le piqué n’y est pas vraiment même si on peut apprécier une assez bonne gestion des blancs. Privilégiez les conditions maximales d’éclairage pour prendre des photos avec ce mobile car si la luminosité vient à manquer, les résultats sont plus délicats. En effet, l’appareil a une fâcheuse tendance à lisser le tout ce qui fait prendre bon nombre de détails. Le grain est aussi particulièrement présent, pour des photos prises de nuit ou en intérieur.

L’autonomie

Avec sa batterie de 4500 mAh, le TCL 20 R 5G nous a permis de l’utiliser pendant une bonne journée ce qui est plutôt satisfaisant surtout que nous avons poussé son usage en mode plutôt intensif. Par rapport aux concurrents, sachez qu’il accuse tout de même 500 mAh de moins que tous profitant d’une capacité de 5000 mAh. Le smartphone TCL pourrait se distinguer en proposant une vitesse de charge suffisamment rapide mais malheureusement, ce n’est pas le cas puisqu’il plafonne à 10 watts dans ce domaine.

Notre avis sur le TCL 20R 5G

Proposé à un prix inférieur à 200 €, le TCL 20 R 5G est donc la porte d’entrée pour l’accès à la 5G chez TCL. Outre un écran assez grand qui profite d’un rafraîchissement minimum attendu aujourd’hui, avec la 5G, ce sont ses principaux atouts car le reste est dans la moyenne sans faire d’éclat. Le mobile peut tout à fait convenir pour un premier équipement pour un public jeune à la recherche d’un smartphone d’entrée de gamme assez agréable à utiliser au quotidien mais à qui il ne faut pas trop en demander non plus. La concurrence propose une autonomie supérieure et de meilleures aptitudes en photo et le TCL 20 R 5G a bien du mal à s’en distinguer.