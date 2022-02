Test Xiaomi Redmi 10 : notre avis complet sur ce smartphone polyvalent et abordable

Le smartphone Xiaomi Redmi 10 est un modèle d’entrée de gamme. Il est équipé d’un écran relativement grand qui mesure 6,5 pouces sur une dalle LCD et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Profitant d’une batterie de 5000 mAh qui lui promet une belle autonomie, il dispose également de 4 capteurs au dos pour faire des photos et capter des vidéos. Il vient de positionner en face de plusieurs smartphones dont le Samsung Galaxy M32, le Vivo Y52 5G, le Oppo A53s, le Poco M4 Pro, le TCL 20 R 5G et même le Redmi Note 10 5G. Nous avons pu le tester pendant un moment et voici nos impressions.

Principales caractéristiques techniques du Xiaomi Redmi 10 :

Écran LCD de 6,5 pouces, 1080x2400 pixels 90 Hz

Chipset MediaTek Helio G88

4 Go de mémoire vive

64 ou 128 Go de stockage interne extensibles

Quadruple capteur photo 50+8+2+2 mégapixels

Capteur frontal 8 mégapixels

Lecteur d’empreinte digitale sur le profil

Batterie 5000 mAh compatible charge 18 watts

Système d’exploitation : Android 11 avec une surcouche logicielle MIUI 12.5

Design du Xiaomi Redmi 10

Le design du Redmi 10 est extrêmement classique avec des formes arrondis sur les bords ce qu’il faut afin de proposer une bonne prise en main. L’appareil dispose d’un châssis complètement en plastique décliné en plusieurs coloris. Nous avons pu essayer la version grise. Le revêtement est mat avec quelques reflets selon les angles de lumière qui viennent se poser dessus. La mention Redmi, en bas, montre son appartenance à la gamme. Dans le coin supérieur à gauche, le smartphone propose un bloc optique qui veut se la jouer discret mais qui ne l’est pas tant que cela. En effet, il y a une plaque assez épaisse qui accueille les capteurs photo et une peinture noire rectangulaire aux coins arrondis qui la prolonge vers le bas. Le constructeur a cru bon d’y faire figurer le fait que l’appareil est doté de l’intelligence artificielle pour optimiser le rendu des photos. Posé à plat, le smartphone est donc bancal. Ce n’est plus le cas si on enfile la protection en silicone transparente livrée avec le mobile. Notez au passage qu’il y a également un câble USB-A vers USB-C, un bloc d’alimentation et des écouteurs dans la boîte.

Le smartphone Xiaomi Redmi 10 propose des dimensions de 161,95x75,53 mm pour une épaisseur de 8,92 mm, le plaçant parmi les plus épais du marché. Il pèse 181 grammes ce qui est en dessous de la moyenne. Sur le profil droit du Redmi 10, il y a le bouton de mise en veille. Celui-ci profite d’un léger décrochage au niveau des lignes ce qui est assez agréable à l’œil. En outre, sachez qu’il intègre le lecteur d’empreinte digitale pour identifier le propriétaire du smartphone. Lors de nos tests, le module s’est avéré parfaitement efficace et plutôt réactif pour déverrouiller le mobile. Juste au-dessus, il y a le double bouton pour gérer le volume. Sur la tranche supérieure, on trouve un microphone, un haut-parleur, un émetteur infrarouge (pour utiliser l’appareil comme une télécommande universelle) et un port audio jack afin de brancher un casque audio. C’est toujours appréciable surtout que la cible visée par ce téléphone n’a peut-être pas les moyens de s’équiper d’un adaptateur même si la liaison sans fil Bluetooth reste bien entendu exploitable. Sur le profil de gauche, il y a un tiroir pour insérer deux cartes SIM ou une carte SIM et une carte mémoire. C’est toujours appréciable d’avoir la possibilité d’étendre la capacité de stockage interne surtout lorsqu’on sait que le Redmi 10 est proposé avec 64 ou 128 Go. La version 64 Go peut donc être intéressante car on pourra utiliser une carte mémoire afin d’avoir plus d’espace pour enregistrer les photos, les vidéos et tous les autres documents que l’on souhaite. Le Vivo Y52 5G, le Samsung Galaxy M32 et le Poco M4 Pro peuvent également supporter une carte mémoire.

Enfin, sur la tranche inférieure, il y a le connecteur USB-C, un microphone et un deuxième haut-parleur. C’est la bonne surprise sur le Redmi 10 : un son stéréo, comme le Poco M4 Pro. L’écoute est tout juste passable et on sent un décalage entre le son (plus fort) qui provient de la droite par rapport à celui qui vient de la gauche. Pour une écoute plus qualitative, nous conseillons d’utiliser un casque ou un système audio externe.

En termes de connectivité, le Redmi 10 se limite à la 4G, comme le Samsung Galaxy M32, le realme 8 ou le Oppo A53s. Le Poco M4 Pro, Redmi Note 10 5G, le Vivo Y52 5G, le realme 8 5G mais aussi le TCL 20 R 5G avec qui entre aussi en concurrence profitent d’un accès aux réseaux 5G. Le Redmi 10 est Wi-Fi 5 et compatible NFC pour le paiement sans contact ou l’appairage avec des appareils supportant également cette technologie.

Quelle qualité pour cet écran LCD ?

L’écran du Redmi 10 mesure 6,5 pouces ce qui est dans la moyenne haute pour les smartphones actuellement disponibles sur le marché. Il s’appuie sur une dalle LCD, comme le TCL 20 R 5G, le realme 8 5G, le Poco M4 Pro, le Oppo A53s, le Redmi Note 10 5G et le Vivo Y52s. Seuls les Samsung Galaxy M32 et le realme 8 profitent d’un écran AMOLED plus qualitatif.

On peut compter sur une définition de 1080x2400 pixels, soit comme la très grande majorité des smartphones. En outre, sa fréquence de rafraîchissement est de 90 Hz, comme le Redmi Note 10 5G, le Oppo A53s, le Poco M4 Pro, le TCL 20 R 5G (720x1600 pixels seulement) et le realme 8 5G. Le niveau de luminosité s’adapte aux conditions d’éclairage ambiant. Celui-ci est tout juste suffisant pour un usage en plein soleil, en extérieur. Plusieurs schémas de couleur sont proposés : intense, saturé ou standard pour que chacun puisse choisir le mode qui lui correspond le mieux. La température de la couleur peut également être ajustée. La fréquence de rafraîchissement peut être bloquée sur 60 ou 90 Hz, selon les besoins. Dans le deuxième cas, on aura droit à des défilements plus fluides mais une consommation de la batterie supérieure qu’en mode 60 Hz. En termes d’occupation frontale, l’écran propose des bords assez fins que les côtés mais un peu plus épais sur la partie supérieure tandis que le « menton » est le moins fin.

Interface personnalisable et beaucoup d’applications préinstallées

Le smartphone Xiaomi Redmi 10 fonctionne sous Android 11 avec une surcouche logicielle MIUI 12.5 que nous avons déjà évoquée lors de nos précédents tests de mobiles de la marque Xiaomi dont le Poco M4 Pro. La mise à jour de sécurité datait du 1er décembre. Les gestes peuvent permettre de naviguer entre les menus à moins que l’on préfère les trois touches virtuelles en bas de l’écran. Le gestionnaire multitâche affiche les applications en cours d’exécution dans le sens de la hauteur alors que, pour toutes les autres surcouches et Android Stock (sans surcouche), les applications sont présentées dans le sens de la largeur. Notez également la présence de plusieurs fonctionnalités comme celle des fenêtres flottantes, des outils de nettoyage en surface ou en profondeur, de la possibilité de lancer une analyse de sécurité ou d’accéder aux paramètres pour gérer les applications. Les paramètres sont plutôt nombreux mais pas toujours très bien organisés. Heureusement, si on cherche une fonction précise, on peut utiliser le moteur de recherche prévu à cet effet. En faisant glisser le doigt depuis le côté gauche du poinçon du capteur photo frontal, on tire les notifications et en réalisant le même geste depuis le côté droit, on fait apparaître les raccourcis ainsi que l’outil de gestion de la luminosité de l’écran.

Le système est livré avec plusieurs applications préinstallées ce qui n’est pas forcément au goût de beaucoup d’utilisateurs qui préfèrent avoir une base certes, mais peut-être pas aussi fournie d’autant que certaines applications sont suggérées par des accords commerciaux plutôt que par une réelle affinité avec l’utilisateur. On a donc droit aux applications : Boutique Amazon, Facebook, TikTok, WPS Office, Amazon Music, Trip.com, eBay, Booking.com, LinkedIn, Agoda, AliExpress, plusieurs applications Xiaomi et des jeux : Guns of Glory, Call of Antia, Block Puzzle Guardian, Tile Fun, Bubble Shooter, Jewels Blast, Dust Settle, PUBG Mobile Gift Box et Lords Mobile.

À quelles performances devez-vous vous attendre ?

Le smartphone Xiaomi Redmi 10 embarque une puce MediaTek Helio G88. Celle-ci est associée à 4 Go de mémoire vive, soit le minimum possible pour un téléphone portable aujourd’hui. Avec une telle configuration, il est difficile de proposer une expérience qui soit totalement fluide et demande parfois de patienter entre deux commandes tactiles. Chez la concurrence, on propose de meilleures performances notamment sur le Poco M4 Pro (Dimensity 810 plus puissant), le Vivo Y52 5G, le TCL 20 R 5G, le realme 8 5G, ces derniers proposant le même processeur Dimensity 700, le realme 8 et même le grand frère Redmi Note 10 5G. Seuls les Oppo A53s et le Samsung Galaxy M32 proposent des résultats moindres. Tout n’est pas non plus catastrophique mais disons que l’utilisateur ne doit pas s’attendre à avoir un monstre de puissance entre les mains, juste un mobile qui fait le job, sans plus. Niveau jeu vidéo, c’est difficile d’avoir beaucoup de détails surtout si on veut avoir une fluidité convenable. Comme d’autres mobiles Xiaomi mais également realme, le Redmi 10 profite d’une fonction d’extension de la mémoire vive en utilisant celle qui sert pour le stockage afin d’optimiser les temps de réponse. La fonction est proposée au sein du menu Paramètres supplémentaires (il faut chercher un peu ou utiliser le moteur de recherche vu que sur d’autres appareils, comme ceux de realme, elle est disponible dans le menu À propos. Ici, on a droit à 1 Go de RAM supplémentaire ce qui à l’usage ou dans les mesures de performances ne change pas grand-chose, au final. Comme les autres smartphones que nous avons pu tester, le Redmi 10 a été soumis à plusieurs outils de mesure dont voici les principaux résultats.

Arrive-t-il à faire de belles photos ?

Pour la partie multimédia, le Redmi 10 est capable et certifié pour lire des contenus en qualité Full HD depuis les différentes plateformes de streaming. Au dos, il est équipé d’un capteur principal de 50 mégapixels. Il y a également un capteur de 8 mégapixels dédié aux prises de vue en mode grand-angle. On peut également compter sur la présence de 2 autres objectifs de 2 mégapixels chacun mais qui, au final, se révèlent plus anecdotiques qu’autre chose.

Les photos que nous avons réalisées avec le capteur principal utilisant la technologie burning pour des images à 12,5 mégapixels, nous ont paru manquer de piqué et de dynamisme. On peut toutefois compter sur un haut niveau de détails et une colorimétrique passable. On est très loin des photos obtenues avec des modèles plus performants mais cela peut toutefois convenir, pour les prises de vue en extérieur, à des personnes peu exigeantes dans ce domaine. Pour les photos en intérieur, il faut impérativement privilégier les conditions d’éclairage maximales. En mode grand-angle, les déformations des objets situés sur les côtés sont automatiquement corrigées et de manière plutôt satisfaisante pour des scènes assez simples mais le résultat est plus délicat s’il y a beaucoup de détails. De notre point de vue, le Redmi 10 propose, malgré tout, des photos plus cohérentes que celles livrées par le Poco M4 Pro, empreint d’une large dérive chromatique depuis son capteur principal.

L’interface de l’application Appareil photo est très classique avec les options disponibles en haut de l’écran. Les niveaux de zoom (numérique) sont proposés juste au-dessus des modes de prise de vue : 0,6x, 1x et 2x. De gauche à droite, il y a les modes Pro, Vidéo, Photo, Portrait et Plus. Notez la possibilité de personnaliser le menu Plus dans son contenu mais également dans sa présentation en choisissant entre l’onglet Plus ou le Panneau Plus (que l’on peut obtenir en réalisant un geste de glissement du doigt depuis le bord inférieur du cadre de cadrage vers le milieu de l’écran). Toujours aussi bizarre que cela puisse paraître, comme sur d’autres mobiles de la marque, on trouve les modes Macro, cadre vidéo et Tilt-Shift en tapant sur les trois petits traits en haut à droite de l’écran alors qu’on les attend plutôt avec les autres modes de prises de vue dans l’onglet ou le panneau Plus.

Une batterie qui offre une bonne autonomie

Pour fonctionner, le Xiaomi Redmi 10 embarque une batterie d’une capacité de 5000 mAh, comme tous ses concurrents. Il aurait pu se distinguer par la rapidité lors de la charge mais il est limité à 18 watts alors que le Poco M4 Pro supporte les 33 watts et le realme 8 accepte une charge à 30 watts. Seul le Oppo A53s est plus lent pouvant se charger à 9 watts. À l’usage, nous avons pu tenir presque deux jours ce qui est tout à fait appréciable pour ce prix. Comptez deux heures environ pour retrouver une pleine charge.

Notre avis sur le Xiaomi Redmi 10

Plutôt bien équipé pour son prix, le Redmi 10 de Xiaomi à de quoi séduire les personnes n’ayant pas beaucoup de budget à mettre dans un téléphone portable qui fait le job. Il rend effectivement une copie assez polyvalente dans tous les domaines ce qui est une bonne chose pour un appareil d’entrée de gamme. Alors oui, il n’est pas compatible 5G et propose beaucoup trop d’applications préinstallées mais c’est aussi le cas de plusieurs concurrents et, malgré cela, il peut se targuer d’offrir une expérience relativement satisfaisante dans sa gamme.