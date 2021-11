Jusqu’à 90€ de remise sur les smartphones Xiaomi 11 Lite et Poco F3 avant le Black Friday

Chez Amazon, c’est le Black Friday avant l’heure ! Les smartphones n’échappent pas aux belles promotions et peuvent profiter de 100€ de remise maximum. Les smartphones Xiaomi éligibles sont le Mi 11 Lite 5G NE ainsi que le Poco F3. Ils deviennent ainsi accessibles à moins de 300€.

Avant même le Black Friday, le Xiaomi Poco F3 profite d’une remise immédiate de 90€

Pas besoin d’attendre le Black Friday pour acheter un smartphone Xiaomi en promotion grâce à Amazon. Avant même l’arrivée du 26 novembre 2021, le célèbre marchand Amazon vous offre des réductions incroyables sur les smartphones Xiaomi mais aussi sur les Samsung et Oppo. Le premier smartphone que l’on vous conseille est le Xiaomi Poco F3. Son prix chute de façon incroyable grâce à une remise immédiate de 90€ ! Son prix passe ainsi de 369€ à 279.90€ pour le grand bonheur de votre portefeuille.

Il s’agit d’une offre star donc la livraison mais surtout le retour sont gratuits. Ce tarif avantageux est proposé sur la boutique Xiaomi présente sur le site d’Amazon en exclusivité. Vous pouvez acheter en toute sécurité. Le modèle concerné possède un espace de stockage de 128 Go et 6 Go de RAM.

Avec le Black Friday, le Xiaomi 11 Lite 5G NE est en promotion chez Amazon

La deuxième offre très intéressante aujourd’hui concerne le Xiaomi 11 Lite 5G NE. L’un des derniers modèles du constructeur Xiaomi n’a pas attendu le Black Friday pour voir son prix chuter drastiquement. En exclusivité sur la boutique Xiaomi d’Amazon, il profite d’une remise immédiate de 70€. Les deux versions avec 128 Go de mémoire vive et 6 GO ou 8 Go de RAM sont en promotion.

Ainsi, vous pouvez acheter la version 6 + 128 Go à 299.90€ au lieu de 369€ et la version 8 + 128 Go au petit prix de 329.9€ au lieu de 399€. C’est le moment de se faire plaisir avec un smartphone vraiment pas cher. Bénéficiez également du retour gratuit.

Sorti en septembre dernier, le Xiaomi 11 Lite 5G NE est un smartphone aux caractéristiques très proches du Mi 11 Lite 5G.