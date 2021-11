Forfaits 80Go en promo dès 8,99€ par mois : lequel choisir Free Mobile, RED by SFR, Bouygues Telecom, Prixtel ou NRJ Mobile ?

Vous êtes à la recherche d'un forfait avec 80Go d'internet à prix cadeau ? Cet article est pour vous ! On y présente cinq offres promotionnelles mises en avant par Free Mobile, RED by SFR, Bouygues Telecom, Prixtel et NRJ Mobile. Et parce qu'il n'est pas toujours aisé de se décider, nous les départageons pour vous !

Les forfaits 80Go en promotion

Les opérateurs Free Mobile, RED by SFR, Bouygues Telecom, Prixtel et NRJ Mobile proposent chacun un forfait 80Go bénéficiant d'un tarif préférentiel, valable soit la première année d'abonnement soit sans condition de durée ! Les promotions sont valables jusqu'au 16 novembre prochain inclus, sauf pour NRJ Mobile, qui vous laisse une journée supplémentaire (jusqu'au 17) pour vous décider ! Sans engagement, ces cinq offres vous permettront de communiquer autant que vous le souhaitez au sein de l'Union européenne - DOM et Métropole inclus - grâce à l'illimité !

Free Mobile met en avant sa série Free 80Go à 10,99€ par mois pendant un an, avant d'évoluer automatiquement vers le forfait Free 5G (19,99€/mois et plus de garanties). La série Free vous permettra de vous connecter à hauteur de 8Go depuis l'Europe et les DOM.

RED by SFR, de son côté, propose son forfait RED 80Go à 14€ par mois - au lieu de 17€ - valable même après un an d'abonnement. Vous pourrez profiter de 10Go lorsque vous vous déplacez à travers l'UE et les DOM.

Bouygues Telecom met à disposition son forfait B&You 80Go pour la somme de 13,99€ par mois valable sans condition de durée. Vous aurez la possibilité d'utiliser jusqu'à 15Go lors de vos séjours en Europe - DOM inclus.

Chez Prixtel, son forfait Le grand (de 60Go à 100Go) bénéficie d'une réduction mensuelle de 6€ sur l'ensemble de ses paliers data. Ainsi, pour profiter de 80Go, il vous faudra verser 9,99€ par mois pendant 1 an, au lieu de 15,99€. Depuis l'étranger (UE/DOM), l'opérateur prévoit 15Go afin que vous puissiez rester connecté.

Quant à NRJ Mobile, son forfait Woot 80Go vous coûtera la somme de 8,99€ par mois la première année de votre abonnement puis 14,99€. Vous aurez l'opportunité de profiter de 10Go lorsque vous voyagez au sein de l'UE et des DOM.

Quel forfait 80Go choisir ?

Voici notre sélection de critères pouvant faciliter votre choix en fonction de vos besoins et de vos préférences :

Le prix : la première année d'abonnement, le forfait Le grand et le forfait Woot sont plus avantageux que les autres (8,99€ et 9,99€ par mois).

La data à l'étranger : les forfaits B&You et Le grand offriront aux voyageurs davantage de data pour pouvoir se connecter en Europe et dans les DOM en toute tranquillité, à savoir 15Go (contre 8Go et 10Go). Pour rappel, l'utilisation de vos garanties à l'étranger doit rester raisonnable !

L'ouverture des communications depuis la Métropole vers les DOM : celles et ceux qui ont des proches dans les DOM, c'est le forfait B&You qui sera le plus à même de répondre à vos besoins. En effet, vous pourrez appeler et envoyer vos SMS de manière illimitée vers les DOM. La série Free ainsi que le forfait RED également, mais de façon plus limitée :

Série Free : appels illimités vers les DOM (hors Mayotte), SMS illimités vers les DOM

Forfait RED : appels illimités vers les DOM (hors Mayotte)

Les petits plus : Avec la série Free, vous pouvez profiter du Free WiFi en illimité depuis la France métropolitaine. Avec Prixtel, votre forfait est neutre en CO2 et flexible en termes de data et donc de prix.