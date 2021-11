Tarif garanti à vie : Forfait Free Mobile 70Go à 8.99€ ou la promo 80Go à 6.90€ de Syma Mobile

Parce qu'il est parfois difficile de prévoir les augmentations de prix sur les forfaits mobiles, voilà de quoi rassurer les utilisateurs : les offres 70Go et 80Go de Free Mobile et Syma Mobile bénéficient d'un tarif garanti à vie ! Lequel choisir vous demandez-vous ? Réponse dans cet article !

Promotion à vie avec Free Mobile et Syma Mobile

Les opérateurs Free Mobile et Syma Mobile mettent tous deux en avant un forfait mobile sans engagement bénéficiant d'un tarif garanti à vie !

C'est dans le cadre d'une vente privée chez Veepee que vous pourrez saisir la série spéciale Free 70Go à 8,99€ par mois à vie ! Disponible jusqu'au 24 novembre prochain, 6h00, la série spéciale Free vous permettra de disposer de 70Go en France et de 5Go lorsque vous vous déplacez à travers l'Europe. Bien entendu, vous bénéficierez de l'illimité pour communiquer en France comme en Europe.

Chez Syma Mobile, c'est son forfait Le six qui est garanti à vie ! Ainsi, pour profiter de 80Go d'internet en France, dont 4Go à l'étranger*, vous devrez vous acquitter de la somme de 6,90€ par mois. Que vous soyez en Métropole, dans les DOM, au sein de l'Union européenne ou encore en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein, vous pourrez communiquer sans compter grâce à l'illimité.

*UE - DOM - Norvège - Islande - Liechtenstein

Quel forfait garanti à vie choisir : la série spéciale Free ou le forfait Le six ?

Tous deux intéressants, voici nos critères pour vous aider à choisir le forfait mobile qui vous conviendra le mieux, en fonction de vos besoins et envies :

Le prix : le forfait Le six est plus avantageux, à 2,09€ près chaque mois, et ce, à vie !

L'accessibilité de l'offre : le forfait de Syma Mobile est accessible à tous sous réserve d'une nouvelle souscription tandis que la vente privée de Free mobile est réservée aux membres Veepee (et également soumise à certaines conditions).

La data en France : le forfait Le six propose 10Go de plus que la série spéciale Free (80Go contre 70Go). Néanmoins, Free Mobile permet à ses utilisateurs de profiter du Free WiFi en illimité.

L'ouverture vers les DOM depuis la Métropole : les deux forfaits intègrent les DOM comme destinataires des communications depuis la Métropole. Syma Mobile n'apporte aucune restriction contrairement à Free Mobile (appels illimités hors Mayotte et seulement l’envoi de SMS).

Les petits détails : c'est selon vos goûts ! La série spéciale Free offre l'accès au service Free Ligue 1. Le forfait Le six offre l'option "Appels internationaux".