Black Friday : Cdiscount Mobile lance un forfait mobile 130Go à 9.99€ et pas que la 1ère année

Vous attendiez le Black Friday pour changer de forfait mobile ? Cdiscount Mobile propose des bonnes affaires à ne pas laisser passer ! Trois forfaits sans engagement sont effectivement affichés à des prix incroyables dont une offre avec 130Go à 9.99€ par mois et pas seulement la première année. Ne tardez plus, vous n'avez que jusqu'au 29 novembre pour bénéficier de ces promotions.

Black Friday Cdiscount Mobile : Une Série Limitée 130Go à 9.99€ et pas que la 1ère année

Pour le plus grand plaisir des datavores, Cdiscount Mobile lance un forfait mobile maxi data avec 130 Go de 4G à l'occasion du Black Friday. Le tarif ? 9,99 €/mois au lieu de 19,99 €/mois sans condition de durée, pour un max d'avantages !

Ses 130 Go de data ainsi que ses appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine devraient en convaincre plus d'un. Par ailleurs, ses 13 Go de data mais également ses appels, SMS et MMS illimités depuis l'Outre-Mer et depuis toute l'Union européenne vont vous ravir.

Cdiscount Mobile : un forfait 70 Go pour seulement 5,99 €/mois

Autre promo affichée pour le Black Friday, l'offre de téléphonie avec 70 Go de 4G à petit prix. Jusqu'au 29 novembre, cet abonnement mobile Cdiscount Mobile vous est proposé au prix mini de 5,99 €/mois, puis 12,99 €/mois au bout de 12 mois.

Dans l'Hexagone, vous profiterez de 70 Go de data ainsi que d'appels, SMS et MMS illimités. Ce forfait mobile sans engagement comprend 9 Go de data mais également des appels, SMS et MMS illimités, et ce, depuis les départements d'Outre-mer et depuis l'UE.

Un forfait mobile avec l'essentiel à moins de 5€

Vous n'utilisez quasiment pas internet sur votre portable ? Cdiscount Mobile vous propose une mini offre avec 5 Go de data. Jusqu'au 29 novembre, profitez de l'abonnement mobile Cdiscount Mobile 5 Go au très bon prix de 3,99 €/mois pendant 12 mois, puis 7,99 €/mois.

Avec ce forfait illimité, vous pourrez appeler et envoyer des SMS/MMS sans compter dans la métropole. De plus, ses 5 Go de data ainsi que ses appels, SMS et MMS illimités depuis l'Outre-Mer et depuis l'Union européenne vont vous conquérir.