Honor 60 et Honor 60 Pro désormais officiels, peu de changement par rapport au précédent

Comme prévu, la marque Honor a organisé un évènement pour présenter officiellement les nouveaux smartphones de la série Honor 60 dont le modèle classique et la version Pro. En voici tous les détails.

Alors qu’une affiche était sortie récemment dévoilant le design de dos du smartphone Honor 60 et la date de présentation officielle et après la commercialisation, en France de Honor 50 et Honor 50 Lite, la marque chinoise a dévoilé toutes les caractéristiques techniques des Honor 60 et Honor 60 Pro qui composent cette nouvelle série. L’idée est de reprendre les grandes lignes du prédécesseur et d’améliorer quelques détails techniques.

Des configurations photo intéressantes et complètes

Effectivement, après la vision de l’affiche, il y n’avait plus vraiment de suspens mais force est de constater que le design des Honor 60 et Honor 60 Pro ne diffère pas beaucoup de celui proposé sur le Honor 50 qui le partage d’ailleurs aussi avec un ancien cousin, le Huawei Nova 9. Il y a donc ce « signe distinctif » de deux cercles autour des capteurs photo au dos du smartphone pour mieux les mettre en valeur. Ainsi, pour le Honor 60 Pro, il y a un objectif principal de 108 mégapixels, comme sur le Honor 50 mais alors que ce dernier dispose d’un module de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode grand angle, le Honor 60 Pro est équipé d’un capteur de 50 mégapixels et associé aussi à un dernier objectif de 2 mégapixels alors que le Honor 50 en a deux. Pour les selfies, le Honor 60 Pro ne fait pas dans la demi-mesure puisqu’il embarque un objectif de 50 mégapixels. À côté, le Honor 60 propose une configuration identique au Honor 50, soit 108+8+2+2 mégapixels avec, là aussi, un objectif de 32 mégapixels à l’avant.

Un Soc déjà vu et de larges écrans AMOLED

Le Honor 60 et le Honor 60 Pro sont équipés d’un écran AMOLED 120 Hz de 6,78 pouces pour le premier et de 6,67 pouces pour le deuxième. Le Honor 60 Pro bénéficie d’une puce Snapdragon 778G Plus, une version overclockée du Snapdragon 778G que l’on trouve installé dans le Honor 60 et aussi dans le Honor 50. Les deux appareils disposent d’une batterie d’une capacité de 4800 mAh pour une charge à 66 watts. Il y a un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran ainsi qu’une compatibilité 5G et Wi-Fi 6. Les deux smartphones Honor 60 et Honor 60 Pro sont animés par Android avec la possibilité d’utiliser les services Google.

Pour le moment, ils sont annoncés uniquement pour le marché chinois et nous n’avons pas d’informations sur une date de sortie en France. En Chine, le Honor 60 est annoncé à 2699 yuans soit l’équivalent de 375 € HT environ alors que la version Honor 60 Pro est commercialisée à 3699 yuans soit l’équivalent de 515 € HT environ.