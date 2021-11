Une affiche officielle dévoile le design du Honor 60 officiellement présenté le 1er décembre

La marque Honor vient à peine de présenter le Honor 50 pour le marché international que le constructeur nous met déjà l’eau à la bouche avec son prochain modèle, le Honor 60. Il profite d’une bande-annonce montrant quelques détails potentiels et d’une affiche dévoilant le design de son dos et confirmant sa date officielle de présentation : le 1er décembre. En voici tous les détails.

Après être devenue indépendante de son ancienne maison mère, Huawei, la marque Honor tente de revenir sur le devant de la scène à l’international ayant dû laisser les différents marchés pendant quelques mois. Ainsi, avant l’été, elle lançait le Honor 50 exclusivement en Chine pour venir un peu plus tard, le 26 octobre, Honor organisait une conférence au premier étage de la tour Eiffel pour lancer le smartphone sur le marché français. Accompagné du Honor 50 Lite, un téléphone plus d’entrée de gamme, le Honor 50 est désormais disponible depuis quelques semaines maintenant.

Une vidéo qui montre quelques détails

C’est sur le réseau social chinois Weibo que l’on a pu voir une vidéo d’une bande-annonce montrant le futur smartphone de Honor. Celle-ci montre les détails des contours d’un téléphone portable doté d’un écran qui semble légèrement incurvé sur les 4 côtés à l’image du Xiami Mi 11 ou du Huawei P40 Pro, par exemple. En outre, on peut également voir ce qui semble être une caméra sous l’écran pour le capteur frontal. La fin de la vidéo mentionne le nom du smartphone ainsi que sa date et heure de présentation officielle qui sera donc le 1er décembre à 19h30, heure de Chine.

Une photo qui en dit un peu plus long sur sa face arrière

Un peu plus tard, c’est une affiche qui semble être officielle pour la présentation du Honor 60 qui reprend les informations proposées dans la vidéo, mais qui, cette fois, montre le dos du smartphone porté par un modèle. On peut y voir le bloc optique à l’arrière de l’appareil qui ressemble beaucoup pour ne pas dire qu’il est identique au Honor 50. On peut effectivement y voir deux grands cercles entourant les deux principaux capteurs et un troisième objectif qui semble coincé entre les deux. Le tout est installé sur un ilot de forme ovale. Le flash LED est légèrement déporté, à côté. Il est intéressant de remarquer également le côté brillant du revêtement au dos qui semble réfléchir la lumière et proposer un rendu étoilé ou à base de rendu de cristaux, par exemple.

Quels modèles et quelles caractéristiques techniques attendus ?

Les rumeurs concernant la série Honor 60 font était de la présence de trois modèles, du moins pour le marché chinois avec le Honor 60, le Honor 60 Pro et le Honor 60SE. Le Honor 60 aurait été aperçu dans les listes de l’organisme de certification chinoise 3C. Il pourrait supporter une recharge à 60 watts. Le Honor 60SE accepterait une charge à 40 watts. D’autres rumeurs mentionnent le fait que le Honor 60 Pro pourrait être animé par le Soc Snapdragon 870 et alimenté par une batterie d’une capacité de 4500 mAh. Il ne reste plus longtemps à patienter pour connaître officiellement tous les détails de ces appareils avant, peut-être d’ici quelques mois, une annonce pour une présentation pour le marché en France.