Un iPhone 13 à moins de 800€ pour Noël, c’est du jamais vu !

Vous ne rêvez pas, il est vraiment possible aujourd’hui d’acheter le tout dernier iPhone 13 à moins de 800€. L’opérateur RED by SFR vous propose un bon plan qu’il ne faut surtout pas rater. On vous explique tout de suite comment en profiter. Et si le bon plan de RED ne vous satisfait pas, celui de Rakuten devrait vous plaire.

Un iPhone 13 à moins de 800€, c’est incroyable et c’est chez RED by SFR Vous avez envie de vous faire plaisir avec le tout nouvel iPhone 13 mais son prix initial de 909€ vous fait hésiter ? Bonne nouvelle car pour Noël, il est à prix canon chez RED by SFR ! Déjà accessible à 899€ chez l'opérateur au lieu de 909€ comme chez Apple, grâce à un remboursement après achat de 100€, son prix chute à 799€ seulement. Un iPhone 13 à moins de 800€, c’est du jamais vu. Un prix aussi incroyable demande tout de même de souscrire à un forfait RED. Pour être éligible à l’offre, vous devez souscrire à un forfait RED. Vous avez le choix parmi des forfaits sans engagement à partir de 5€ par mois. Avec un forfait à un si petit prix, vous risquez en plus de faire des économies sur votre abonnement de téléphone. C’est vraiment Noël chez RED en ce moment. Cette offre sur l’iPhone 13 est valable jusqu’au 3 janvier inclus. L’iPhone 13 est à 829€ chez Rakuten sans aucune condition Vous avez toujours envie d’un iPhone 13 mais vous bénéficiez déjà d’un tarif très avantageux sur votre forfait mobile ? Pas de problème, le deuxième bon plan que l’on vous propose n’est soumis à aucune condition. Chez Rakuten, vous trouverez l’iPhone 13 à 829.99€ au lieu de 909€ ! Il s’agit du prix que vous l’allez payer sans avoir besoin de souscrire à un forfait. Economisez ainsi presque 80€ immédiatement. C’est vraiment Noël avant l’heure ! Il s’agit de l’iPhone 13 avec un espace de stockage de 128 Go et de couleur noire. En plus en rejoignant le Club R de Rakuten, recevez 41.50€ sur votre cagnotte. Vous pourrez la dépenser lors de votre prochain achat sur l’ensemble du site. Encore de quoi vous faire plaisir ! La livraison avant Noël est encore garantie, alors ne tardez pas si vous souhaitez découvrir un iPhone 13 sous le sapin cette année. iPhone 13 : l’un des smartphones les plus performant en 2021 L'iPhone 13 est un smartphone équipé d'un écran Super Retina d'une définition de 2532 X 1170 px, de 60 Hz de taux de rafraîchissement et d'une diagonale de 6,10 pouces. Sa puissance, il l’a doit à sa puce A14 Bionic épaulée par une RAM de 4 Go. Elle possède un processeur 6 cœurs. L'appareil est livré sous iOS 15. Il est équipé d'une batterie de 2 815 mAh de capacité avec charge rapide (20 W) ou charge sans fil. Voici quelques infos qui intéresseront les photographes amateurs : l'iPhone 13 embarque trois objectifs, deux à l'arrière et un module frontal pour saisir des selfies réussis. L'objectif principal se caractérise par une résolution de 12 Mpx et par une ouverture relative de f/1.6. Concernant le second objectif arrière, il est doté de 12 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.4. L'objectif avant propose pour sa part 12 Mpx de résolution. Sur le plan des vidéos, le portable est capable d'enregistrer en 4K HDR Dolby Vision.