Honor dévoile le smartphone pliant Honor Magic V avec un Snapdragon 8 Gen 1 et une certification IMAX Enhanced

Comme prévu, la marque Honor a levé la fin du voile de son tout premier smartphone pliant. Baptisé Honor Magic V, il se présente sous la même forme que le Samsung Galaxy Z Fold3, s’ouvrant comme un livre. Il s’agit du premier du genre à embarquer la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 et à être certifié IMAX Enhanced. En voici tous les détails même s’il est, pour le moment, uniquement disponible en Chine.

Comme annoncé, la marque Honor a organisé une présentation virtuelle pour annoncer la commercialisation de son tout premier smartphone pliant, le Honor Magic V. Celui-ci se présente comme le Samsung Galaxy Z Fold3, c’est-à-dire qu’il dispose d’un écran externe et d’un autre interne s’ouvrant tel un livre. La surface d’affichage externe mesure 6,45 pouces et elle est incurvée comme les mobiles les plus haut de gamme. Elle est au format 21,3:9 contre 6,2 pouces au format 25:9 sur le mobile Samsung. Il supporte le format HDR10+ et Honor annonce une luminosité de 1000 cd/m² avec une définition de 1080x2560 pixels. Il est rafraîchi à 120 Hz. L’écran interne mesure 7,9 pouces lorsqu’il est totalement ouvert permettant ainsi d’avoir une grande surface d’affichage avec une définition de 2272x1984 pixels compatible HDR10+ et offrant une luminosité maximale de 800 cd/m². Honor précise que l’écran interne supporte une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz alors que celui du smartphone sud-coréen est 120 Hz. En outre, sachez aussi qu’il s’agit du premier smartphone (et de surcroît pliant) à profiter de la certification IMAX Enhanced pour des contenus adaptés permettant ainsi d’avoir des réglages optimaux pour un visionnage des plus agréables mais également au niveau du son puisque le mobile est compatible DTS.

Quels composants pour le Honor Magic V ?

Techniquement, le smartphone pliant Honor Magic V est équipé de la nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 compatible 5G. Il profite d’une capacité de 12 Go de mémoire vive et de 256 Go d’espace de stockage interne, le fabricant ne précisant pas s’il est possible d’insérer une carte mémoire pour aller plus loin.

Pour les photos, le Honor Magic V embarque trois capteurs de 50 mégapixels. Pour se prendre en selfie, il dispose d’un capteur de 42 mégapixels installé derrière un poinçon au niveau de l’écran externe mais il y a également un autre objectif de 42 mégapixels au niveau de l’écran interne.

Le mobile est animé par Android 12 avec une nouvelle version de la surcouche logicielle Magic UI 6.0. Celle-ci est associée à la plateforme Magic Live développée par le fabricant et se veut plus réactive et apprenante des habitudes des utilisateurs pour les satisfaire afin de leur proposer des contenus adaptés, des recommandations, selon les activités pratiquées. On peut aussi compter sur de nombreuses options de personnalisation de l’interface. Le support de plusieurs fenêtres est également possible afin d’être aussi productif que possible sur le grand écran interne du Honor Magic V.

Deux volets bien collés et une batterie suffisante pour tenir une journée et demie

Pour la sécurité, le mobile dispose d’une puce spécifique permettant d’assurer les données stockées au sein de l’appareil. Pour la charnière, le constructeur a adopté une forme en goutte d’eau au niveau de la charnière ce qui ne devrait laisser aucune trace lorsque l’appareil est ouvert, comme pour le Oppo Find N. Les deux volets du mobile sont quasiment collés lorsqu’ils sont refermés.

Notez que le Honor Magic V dispose d’une batterie d’une capacité de 4750 mAh, répartie en deux unités capables de supporter la charge à 66 watts. Rappelons que la batterie du Samsung Galaxy Z Fold3 fait 4400 mAh se chargeant à 25 watts seulement mais proposant la charge sans fil et inversée. Pour son Magic V, le fabricant met en avant un temps de chargement de 15 minutes nécessaires pour atteindre 50% de la capacité totale mais n’évoque pas de charge sans fil ou inversée. Honor a renforcé son appareil afin qu’il puisse supporter des chutes jusqu’à 2 m contre le sol sans subir de dommage.

Le nouveau smartphone Honor Magic V est décliné en trois couleurs : noir, argent ou orange. Uniquement disponible en Chine pour le moment, le Honor Magic V 12+256 Go est annoncé à un prix de 9 999 yuans soit 1385 € HT environ tandis que la version 12+512 Go est proposée à 10 999 yuans soit 1525 € HT.

