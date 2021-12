Oppo Inno Day 2021 : Le smartphone pliant Oppo Find N enfin officiellement dévoilé

Après plusieurs mois d'attente, la marque Oppo a enfin pu présenter officiellement le premier smartphone pliant du fabricant. Baptisé Oppo Find N, il s’appuie sur deux écrans, un externe de 5,4 pouces et l’autre interne de 7,1 pouces, s’ouvrant comme un livre et à l’image du Samsung Galaxy Z Fold3. En voici tous les détails.

Après plusieurs concepts et prototypes dont un modèle nous avait été présenté en début d’année, la marque Oppo a effectivement présenté officiellement son premier smartphone pliant commercialisable. Baptisé Find N, il reprend le principe de pliure utilisé par le Samsung Galaxy Z Fold3, mais en plus compact. En effet, comme son cousin sud-coréen, il est équipé de deux écrans, l’un externe mesurant 5,4 pouces en diagonale au format 18:9 et l’autre interne faisant 7,1 pouces en diagonale au format 8,4:9, presque un carré. Rappelons que l’écran externe du Samsung est très peu large, car adoptant le format 25:9. Selon Oppo, le format choisi est plus agréable visuellement d’autant que l’appareil est donc globalement plus petit en hauteur ce qui permet de mieux se glisser dans une poche.

Une question de charnière ?

Le smartphone Oppo Find N s’appuie sur une charnière Flexion composée de 136 pièces. Elle peut maintenir les deux volets de l’écran à n’importe quel angle entre 50 et 120 degrés ce qui permet de placer l’appareil à demi ouvert devant soi pour différents usages comme se prendre en selfie, prendre une pose pour une photo, visionner un film ou une série, etc. Il s’agit de ce que Oppo appelle le FlexForm Mode. Alors que la charnière du Samsung Galaxy Z Fold3 (mais aussi celle du Galaxy Z Flip3) laisse un espace vide entre les deux volets, à leur base, lorsque l’appareil est refermé, celle du Oppo Find N élimine totalement cet espace. En outre, Oppo utilise une forme spéciale pour la pliure : une larme ce qui rend le pli moins visible d’environ 80%, selon l’organisme TÜV Rheinland. Grâce à ses deux caractéristiques, le mobile est capable d’être maintenu en équilibre pinçant une simple feuille de papier, une démonstration réalisée lors de la présentation. Oppo utilise une structure en verre Flexion Ultra Thin qui est fin de seulement 0,3 mm contre 0,6 mm chez les autres fabricants. Selon l’organisme TÜV, l’écran interne serait capable de résister à moins 200 000 manipulations où il n’y aura toujours « presque aucun pli ».

Les caractéristiques des deux écrans

L’écran externe mesure 5,49 pouces sur une dalle AMOLED protégée avec la technologie Gorilla Glass Victus avec une définition de 988x1972 pixels rafraîchit à 60 Hz alors que l’écran externe du Samsung Galaxy Z Fold3 monte à 120 Hz. L’écran interne mesure donc 7,1 pouces sur une dalle LTPO AMOLED flexible affichant une définition de 1792x1920 pixels profitant d’une fréquence de rafraîchissement de 1 à 120 Hz, selon les besoins de l’application en cours d’exécution. Il supporte un taux d’échantillonnage tactile allant jusqu’à 1000 Hz, soit bien plus que les meilleurs smartphones dédiés au gaming.

Il est possible de faire un mouvement avec deux doigts au milieu de l’écran interne vers le bas pour afficher deux applications simultanément. Il est possible de voir jusqu’à 3 applications en même temps avec certaines seulement dont le code a été optimisé pour cela. On peut commencer à utiliser une application avec l’écran externe, celle-ci venant automatiquement s’adapter à l’écran interne si on vient à ouvrir le mobile pour continuer à travailler ou se divertir avec une surface d’affichage plus grande.

Pas moins de 5 capteurs photo pour le Oppo Find N

Le smartphone propose un bloc optique dans le dos. Il fait penser à celui installé à l’arrière du Find X3 Pro avec des bords du dos qui reviennent délicatement vers le sommet du bloc, mais il rappelle également celui du Reno6 avec des capteurs alignés dans le sens vertical. Il y a trois capteurs photo au dos. Le module principal est un Sony IMX766 de 50 mégapixels accompagné d’un objectif de 16 mégapixels, Sony IMX481 et un téléobjectif de 13 mégapixels. Il y a également un capteur sur l’écran interne et un dernier sur l’écran externe. Ce dernier peut aussi servir de capteur à selfie avec l’autre volet ouvert pour le cadrage. Le mobile est alimenté par une batterie de 4500 mAh supportant la charge 33 watts. Il peut également se charger sans fil (15 watts) ou proposer la charge inversée (10 watts). Il est décliné en noir, en blanc ou en violet. Il est alimenté par une puce Qualcomm Snapdragon 888 avec de la mémoire vive en LPDDR5 et de l’espace de stockage répondant à la norme UFS 3.1 pour des échanges rapides. Le lecteur d’empreinte digitale est installé sur la touche de mise en veille. Notez la présence de deux haut-parleurs pour un son stéréo compatible Dolby Atmos.

Le nouveau smartphone Oppo Find N sera uniquement disponible en Chine à partir du 23 décembre pour un prix de 7699 yuans soit l’équivalent de 1070 € HT pour la version 8+256 Go alors qu’une autre version de 12+512 Go sera proposée à 8999 yuans soit 1240 € HT environ. Malheureusement, l’appareil ne devrait pas être commercialisé hors du marché chinois.

