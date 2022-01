OnePlus Nord 2 CE : tout ce que l’on sait à son sujet !

La marque OnePlus devrait prochainement annoncer son nouveau smartphone haut de gamme OnePlus 10 Pro mais également la version « classique » OnePlus 10, mais dans la foulée ou seulement quelques semaines plus tard, un autre modèle devrait faire son apparition en boutique, le milieu de gamme OnePlus Nord 2 CE dont voici tout ce que nous savons à son sujet.

Peut-être moins attendu que les haut de gamme OnePlus 10 et OnePlus 10 Pro, quoique, le prochain smartphone de milieu de gamme OnePlus Nord 2 CE doit logiquement succéder au OnePlus Nord CE 5G sorti l’année dernière en juin. Des rendus réalistes de ce qui pourrait bien être son design sont apparus sur la toile mi-décembre. Cette nouvelle version pourrait débarquer plus tôt que cela cette année selon plusieurs rumeurs persistantes à son sujet. En effet, le BIS, Bureau of Indian Standards l’a certifié début décembre, ce qui est souvent le présage d’un lancement imminent. Certains pensent qu’il pourrait être officialisé en février, voire en mars 2022.

OnePlus Nord 2 CE : un design attendu, très conventionnel

Comme évoqué plus haut, des rendus réalistes nous montrent à quoi pourrait ressembler le futur OnePlus Nord 2 CE reprenant ainsi le design du OnePlus Nord 2, mais avec un bloc d’optiques différent à l’arrière s’éloignant de la forme de la pilule pour arborer un rectangle, plus classique et conventionnel. OnePlus manquerait-il d’originalité ? Nous verrons lorsque le modèle sera définitif, mais en attendant, on peut effectivement voir des lignes classiques à l’arrière comme à l’avant où l’écran pourrait être perforé dans le coin supérieur droit pour laisser de la place au capteur photo frontal. Le châssis du OnePlus Nord 2 CE serait en plastique.

Les caractéristiques techniques pressenties du OnePlus NOrd 2 CE

Concernant les caractéristiques du OnePlus Nord 2 CE, il se murmure qu’il pourrait être équipé d’un processeur Mediatek Dimensity 900 avec plusieurs options pour la mémoire vive, mais pouvant monter jusqu’à 12 Go de RAM et un espace de stockage de 128 ou 256 Go, selon la version choisie et avec la possibilité d’étendre cette capacité avec une carte mémoire micro SD ce qui est toujours une bonne chose. À voir si le mobile disposera de la fonction d’extension de mémoire vive comme certains realme le proposent actuellement. La batterie aurait une capacité de 4500 mAh avec le support d’une charge à 65 watts alors que l’actuel OnePlus Nord CE propose la même capacité, mais une charge à 30 watts donc moins rapide. Comme le OnePlus Nord CE, son successeur aurait une prise audio jack pour brancher un casque. Le mobile aurait un écran AMOLED de 6,4 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Enfin, pour la partie photo, rappelons que le OnePlus Nord CE est équipé d’une configuration 64+8+2 mégapixels à l’arrière et un capteur de 16 mégapixels à l’avant. Le OnePlus Nord 2 CE est pressenti avec les deux capteurs de 64 et 8 mégapixels identiques, mais un capteur de 2 mégapixels dédiés aux prises de vue macro alors qu’il est monochrome pour optimiser les portraits sur le OnePlus Nord CE. Le capteur frontal serait identique.