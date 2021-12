Des rendus réalistes du futur OnePlus Nord 2 CE publiés bien avant la présentation officielle

Alors que beaucoup d’oreilles se tendent pour écouter ce que le futur OnePlus 10 Pro pourrait proposer, des nouvelles du modèle de milieu de gamme, le OnePlus Nord 2 CE fait parler de lui à la faveur de rendus réalistes publiés montrant à quoi il pourrait ressembler. En voici tous les détails.

Si les modèles les plus haut de gamme sont particulièrement attendus chez OnePlus notamment avec les futurs OnePlus 10 et OnePlus 10 Pro dont quelques rumeurs insistantes commencent à nous arriver, il est aussi intéressant de voir ce que nous prépare la marque pour le segment du milieu de gamme. Le OnePlus Nord 2 CE devrait effectivement rejoindre les rangs succédant au Nord 2 et Nord CE 5G. C’est le site 91mobiles.com qui publie cette semaine des visuels réalistes de ce qui pourrait bien être le OnePlus Nord 2 CE.

À quoi ressemblerait le OnePlus Nord 2 CE ?

Selon le site 91mobiles.com, le OnePlus Nord 2 CE devrait arriver en Europe lors du premier trimestre 2022. À l’avant, il présente un poinçon pour le capteur photo frontal et propose des bords d’écran assez peu larges. On peut voir un haut-parleur au-dessus de l’écran plat. Sur le côté gauche, il y a le bouton pour gérer le volume alors que la touche de mise en veille est de l’autre côté. Le lecteur d’empreinte digitale devrait être installé sous l’écran. Sur la tranche inférieure, il y a un port USB-C, un microphone, une grille de haut-parleur et une prise audio jack 3,5 mm. On remarque l’organisation des blocs optiques à l’arrière qui semblent installés sur une plaque avec deux capteurs mis en avant par des cercles assez imposants et un troisième capteur, à côté du flash.

Quelles caractéristiques attendues ?

Même s’il est encore tôt pour confirmer les caractéristiques techniques du futur OnePlus Nord 2 CE, le site 91mobiles.com croit savoir qu’il embarquera un écran AMOLED de 6,4 pouces ayant une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz utilisant une batterie d’une capacité de 4500 mAh capable de supporter la charge 65 watts. Il disposerait d’une configuration photo de 64+8+2 mégapixels avec un capteur de 16 mégapixels à l’avant. Il serait alimenté par une puce Mediatek Dimensity 900 compatible 5G et associée à 8 ou 12 Go de mémoire vive, selon le modèle choisit. Il aurait 256 Go d’espace de stockage interne qui serait extensible. Ces caractéristiques semblent tout à fait crédibles, mais il faut tout de même les prendre avec la prudence de rigueur avant une confirmation officielle de la marque dans les prochains mois. Il reste également à savoir à quel prix il sera proposé.

