Xiaomi Mi 11i : exceptionnel, il est moins cher de 250€ pendant les soldes

C’est toujours les soldes ! Il est encore tant d’acheter votre futur smartphone Xiaomi en promotion. En ce début de semaine, nous vous conseillons de jeter un œil au Xiaomi Mi 11i qui est 250€ moins cher que d’habitude. Il est possible de l’acheter à moins de 450€. On vous dit dès maintenant où aller pour profiter de ce tarif plus qu’avantageux.

Soldes : 250€ de remise immédiate sur le Xiaomi Mi 11i

De nombreux modèles de smartphones Xiaomi sont en soldes actuellement. Après les Xiaomi 11T, Poco X3 Pro ou encore le Redmi Note 10 Pro, c’est autour du Xiaomi Mi 11i d’être en promotion actuellement. Nous l’avons aperçu avec une remise immédiate de 250€ chez Boulanger. Son prix chute ainsi de manière incroyable de 699€ à 449€ seulement. Il devient accessible à moins de 450€ pendant les soldes, du jamais vu ! C’est le bon plan smartphone de ce début de semaine à ne pas louper !

En achetant votre Xiaomi Mi 11i en soldes chez Boulanger, profitez de toute la qualité du service Boulanger. La livraison gratuite à domicile ou le retrait gratuit en magasin sont disponibles. En cadeau supplémentaire en ce moment, bénéficiez d’un abonnement offert de 4 mois à Spotify Premium. De quoi apprécier d’écouter de la musique sur votre nouveau Xiaomi.

L’excellent et performant Xiaomi Mi 11i est disponible à moins de 400€

Le Xiaomi Mi 11i en promotion en ce moment est proposé à prix incroyable en deux coloris différents : noir cosmique et blanc glacial. Il a un poids de 196 g et mesure 163.7 x 76.4 x 7.8 mm. Concernant la connectique, il est doté d'un port USB Type-C 2.0. Cet appareil est compatible avec les cartes nano SIM. Le Mi 11i, smartphone de Xiaomi, est équipé d'un écran Super Amoled de 120 Hz de taux de rafraîchissement, d'une définition de 2400 X 1080 px et d'une diagonale de 6,67 pouces. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un moteur de reconnaissance faciale et d'un capteur d'empreintes digitales pour vous authentifier.

Sa puce Snapdragon 888, l’une des plus puissantes du marché actuellement, est appuyée par une RAM de 8 Go. Ce SoC est équipé d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,84 GHz. Sur le plan connectivité et réseau, le mobile est doté de la 5G ainsi que du wifi Wi-Fi 6. Android 11 est installé sur le portable. Ce smartphone est doté d'une batterie de 4 520 mAh de capacité avec charge rapide 33 W.

Quatre objectifs sont présents sur le Mi 11i pour les amateurs de photo, trois à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal propose une résolution de 108 Mpx et une ouverture relative de f/1.75. Le deuxième objectif arrière est doté quant à lui de 8 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.2. Pour sa part, le dernier objectif arrière se caractérise par une résolution de 5 Mpx et par une ouverture relative de f/2.4. L’objectif avant possède, lui, 20 Mpx de résolution. Un stabilisateur électronique vous assurera de belles photos. Le Mi 11i vous permettra également de capturer des clips vidéo en 8K@30 fps.