Xiaomi Redmi Note 10s : cette promotion incroyable va vous faire craquer !

Plus que 6 jours pour profiter des soldes sur les smartphones Xiaomi. Le Xiaomi Redmi Note 10s a été repéré en promotion chez Amazon. Le prix du modèle avec 128Go de mémoire interne et de couleur grise chute de -13% ! C’est le moment de craquer et de s’offrir un nouveau smartphone vraiment pas cher.

Le prix du Xiaomi Redmi Note 10s chute de -13% pendant les soldes

Hier, c’était le Xiaomi 11 Lite 5G NE en promotion à -44% qui avait retenu toute notre attention. La promotion est toujours disponible. Mais aujourd’hui, intéressons nous au Xiaomi Redmi Note 10s. Lui aussi profite de cette dernière démarque des soldes pour être encore plus abordable que d’habitude. De couleur grise et avec une mémoire interne de 128 Go, il est soldé à -13% chez Amazon. Cette version améliorée du classique Redmi Note 10 vaut vraiment le coup d’œil. Pour 216.01€ au lieu de 249€, vous pouvez actuellement vous offrir un très bon smartphone.

Cette offre est proposée par Xiaomi sur sa propre boutique Amazon. Vous pouvez donc avoir confiance et réaliser votre achat en toute sécurité. De plus, un paiement en 4 fois est mis à votre disposition si nécessaire. Comme souvent chez Amazon, la livraison gratuite et rapide à domicile vous sera accordée. Allez-vous craquer pour le Xiaomi Redmi Note 10s à moins de 220€ ?

Toutes les caractéristiques techniques du Xiaomi Redmi Note 10s

Le Xiaomi Redmi Note 10s en promotion chez Amazon est de couleur grise. Il a un poids de 179 g et mesure 160,5 x74, 5x8, 3mm mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP53 : il ne craint pas la poussière et la pluie. Du côté des connecteurs, il est équipé d'un port jack et d'un port type-C 2.0. Deux cartes Nano peuvent être embarquées. Le smartphone Redmi Note 10s est doté d'un écran Super AMOLED de 2400 X 1080 px de définition, d'une diagonale de 6,43 pouces et de 60 Hz de taux de rafraîchissement. À noter que l'écran est également enrichi d'un capteur d'empreinte digitale.

Le Redmi Note 10 possède cinq objectifs pour les photographes amateurs, quatre à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal se caractérise par une résolution de 64 Mpx et par une ouverture relative de f/1.9. Pour ce qui est du deuxième objectif arrière, il est doté d'une résolution de 8 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.2. Le troisième objectif arrière propose, lui, 2 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. Le dernier objectif arrière se caractérise quant à lui par 2 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f2. 4. Pour sa part, l'objectif avant intègre une résolution de 8 Mpx. Ce mobile embarque un stabilisateur électronique. Par le biais de ce portable, éditez ou enregistrez vos clips vidéo en 4K.

Sa puce Mediatek Helio G95 est épaulée par une RAM de 6 Go et d’un espace de stockage de 128 Go. L'appareil est aussi équipé d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,2 GHz. Sur le plan connectivité et réseau, l'appareil propose la 4G ainsi que le wifi Wi-Fi 5 (ac). La version Android 11 est installée sur le mobile. Côté autonomie, ce smartphone dispose de la charge rapide 33 W. Ce smartphone est doté d'une batterie d'une capacité de 5 000 mAh.