Incroyable, le Xiaomi 11 Lite 5G NE est soldé à -44% pour la dernière démarque des soldes

Cette dernière démarque des soldes d’hiver est synonyme de promotions incroyables sur les smartphones ! Direction le site de Rakuten, qui en plus de proposer le Xiaomi 11 Lite 5G NE avec une réduction de -44%, ajoute en supplément aujourd’hui un code promo exclusif qui fait davantage baisser son prix. On vous donne tous les détails de ce bon plan.

Avec une promotion et un code promo, le Xiaomi 11 Lite 5G NE est disponible à 315€ seulement

La dernière démarque des soldes est lancée ! Plus qu’une petite semaine pour profiter de promotions plus qu’intéressantes sur les smartphones. Hier, nous vous parlions de la promotion concernant le Samsung Galaxy A52s qui est toujours en cours. Aujourd’hui, intéressons nous à un de ces concurrents, le Xiaomi 11 Lite 5G NE. Grâce à une réduction de -44% et un code promo, son prix est en chute libre chez Rakuten. Déjà en promotion à 330€ au lieu de 599€, son prix baisse d’avantage aujourd’hui grâce au code promo exclusif RAKUTEN15. Il offre 15€ de réduction supplémentaire dès 99€ d’achat.

Ainsi, vous pouvez acheter le Xiaomi 11 Lite 5NE à 315€ seulement. Attention, ce code promo n’est valable qu’aujourd’hui. Demain, vous ne pourrez plus en profiter. Rakuten vous offre également 16.50€ sur votre cagnotte que vous pourrez dépenser lors de votre prochain achat. Ce smartphone Xiaomi neuf vous sera livré gratuitement à domicile. Un paiement en plusieurs fois est également mis à votre disposition.

Xiaomi s’est dépassé avec la sortie de l’excellent Xiaomi 11 Lite 5G NE

Le Xiaomi 11 Lite 5G NE en promotion est de couleur noire. Il a un poids de 158 g et mesure 160,53 x 75,73 x 6,81 mm. Du point de vue des connecteurs, il comprend un port USB Type-C 2.0. Le portable est compatible avec les cartes nano SIM. L'écran AMOLED DotDisplay du smartphone 11 Lite 5G NE est équipé d'une définition de 2400 X 1080 px, de 90 Hz de taux de rafraîchissement et d'une diagonale de 6,55 pouces. À noter que l'écran est également enrichi d'un capteur d'empreinte digitale pour vous authentifier et de la reconnaissance faciale.

Le 11 Lite 5G NE embarque quatre modules photos, trois modules arrière et un module frontal. L'objectif principal intègre 64 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.79. Le deuxième objectif arrière est doté quant à lui de 8 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.2. Pour ce qui est du dernier objectif arrière, il propose une résolution de 5 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. Pour sa part, l'objectif avant se caractérise par 20 Mpx de résolution. Un stabilisateur électronique vous assurera des photos de qualité. Par le biais de ce mobile, filmez ou éditez vos clips vidéo en 4K.

La puce Snapdragon 778G 5G est épaulée par une RAM de 8 Go et un espace de stockage de 256 Go. L'appareil est doté d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,4 GH. Sur le plan connectivité et réseau, l'appareil est doté de la 5G ainsi que du wifi Wi-Fi 6. Android 11 est installé sur l'appareil. Ce smartphone est équipé d'une batterie d'une capacité de 4 250 mAh avec charge rapide 33 W.