Avec -22% de réduction, l’iPhone 12 est à prix cassé pour ce dernier jour de soldes

Incroyable, l’iPhone 12 est à prix cassé chez Rakuten pour le dernier jour des soldes ! Il est proposé avec une remise immédiate de -22%. Cette offre sur ce smartphone d’Apple est accessible à tous pour moins de 700€. Elle concerne l’iPhone bleu avec un espace de stockage de 64 Go.

Incroyable, l’iPhone 12 est en promotion à moins de 700€ !

Après vous avoir présenté les derniers bons plans des soldes sur les smartphones Xiaomi dimanche, aujourd’hui nous avons découvert l’iPhone 12 à prix cassé chez Rakuten. Avec une remise incroyable et immédiate de -22%, cet iPhone est disponible moins à de 700€. Son prix chute de 909€ à 699.99€ seulement ! Faites ainsi une économie de 209€. Ce smartphone Apple neuf est rarement en promotion. Sachant que les soldes se terminent ce soir à 23h59, nous vous conseillons de ne pas hésiter trop longtemps.

En achetant ce smartphone Apple chez Rakuten, recevez 70€ sur votre cagnotte. Vous pourrez déduire cette jolie somme offerte de votre prochaine commande. Elle est valable sur l’ensemble du catalogue de Rakuten. Un paiement en plusieurs fois est possible si vous le désirez. De plus, la livraison à domicile est gratuite. Vous pourrez recevoir très prochainement votre futur téléphone.

Les caractéristiques impressionnantes de l’iPhone 12

L'iPhone 12 proposé à l'achat en promotion à 699.99€ est bleu. Il a un poids de 162 g et mesure 146,7 x71, 5x7, 4 mm. Un port Lightening 3.1 est disponible sur l'appareil. L'appareil peut embarquer une carte nano SIM. L'iPhone 12 est un smartphone doté d'un écran OLED d'une définition de 2532 X 1170 px, de 6,10 pouces de diagonale et de 60 Hz de taux de rafraîchissement. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un système de reconnaissance faciale et d'un lecteur d'empreintes digitales pour vous authentifier.

Trois modules photos sont présents sur l'iPhone 12, deux à l'arrière et un à l'avant pour saisir des selfies réussis. L'objectif principal est doté d'une résolution de 12 Mpx et d'une ouverture relative de f/1.6. Pour sa part, le second objectif arrière se caractérise par une résolution de 12 Mpx et par une ouverture relative de f/2,4. L'objectif frontal possède quant à lui 12 Mpx de résolution. Un stabilisateur optique vous assurera de belles photos. Du point de vue des clips vidéo, le portable est capable de capturer en 4K HDR Dolby Vision.

La puce A14 Bionic est appuyée par une RAM de 4 Go et un espace de stockage de 64 Go. L'appareil est équipé d'un processeur 6 cœurs. Au niveau du réseau et de la connectivité, le mobile intègre la 5G ainsi que le wifi. Pour charger votre portable en un rien de temps, tirez parti de la charge rapide 18 W et de la charge sans fil. Côté endurance, il embarque une batterie de 2 942 mAh de capacité.