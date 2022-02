BON PLAN : Le Xiaomi Redmi Note 10 5G offert chez RED by SFR

Si vous êtes à l'affût d'un bon plan, ne cherchez plus ! Le nouveau RED DEAL de RED by SFR vous offre le Xiaomi Redmi Note 10 5G pour toute souscription au forfait 100Go ; en 4G ou 5G, à vous de choisir ! Découvrez l'offre promotionnelle en détail dans cet article.

RED by SFR et son nouveau RED DEAL

L'opérateur RED by SFR a lancé un tout nouveau RED DEAL - disponible jusqu'au 14 février inclus - vous permettant d'acquérir gratuitement un smartphone à la seule condition de souscrire à son forfait 100Go ! Avec la 4G ou avec la 5G, le choix vous appartient ! Nous vous le présentons en seconde partie de l'article.

Le smartphone concerné par cette offre est le Xiaomi Redmi Note 10 5G. Neuf d'une valeur de 269€ et de coloris graphite, ce dernier vous satisfera avec son écran AMOLED DotDisplay de 6,5 pouces, sa triple caméra (48MP, 8MP) ou encore son processeur Media Tek Dimensity 700. Vous pourrez stocker vos documents et autres médias à hauteur de 128Go et profiter des applis Google, d'ores et déjà intégrées.

Ce Xiaomi Redmi Note 10 5G bénéficie d'une garantie de 2 ans et pourra vous être envoyé sous 24 à 48 heures - gratuitement si vous sélectionnez l'option livraison en point relais.

Le forfait 100Go : avec ou sans la 5G

Le forfait associé à l'offre RED DEAL est le forfait 100Go à 15€ par mois. L'opérateur vous laisse l'opportunité de choisir l'option vitesse 5G afin d'optimiser votre navigation web pour la somme supplémentaire de 5€, soit pour 20€ par mois !

Si vous souhaitez profiter de l'offre, sachez que vous devrez vous engager pour une durée minimale de 24 mois.

Avec ce forfait RED, vous aurez la possibilité de surfer sur le net à hauteur de 100Go en France métropolitaine et de rester connecté lors de vos séjours au sein de l'Union européenne, en Suisse et à Andorre grâce aux 15Godédiés à cet usage !

Du côté des communications, vous bénéficierez de l'illimité depuis l'ensemble de ces destinations et plus précisément depuis la France métropolitaine de la manière suivante :

appels illimités vers les numéros métropolitains, d'Amérique du Nord et des DOM (hors Mayotte)

SMS et MMS illimités vers les numéros métropolitains