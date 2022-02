Samsung Galaxy S21 Ultra ou Galaxy S22 Ultra, lequel est vraiment fait pour vous ?

Le smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra est actuellement proposé en précommande. Mais vaut-il le coup ? Est-il plus intéressant que le Galaxy S21 Ultra de l’année dernière ? Lequel est vraiment fait pour vous ? Voici quelques éléments de réponse.

Après plusieurs mois d’attente, Samsung a enfin pu présenter sa nouvelle gamme de smartphones Galaxy S22 dont la version Ultra est la plus aboutie servant de vitrine technologique pour le fabricant. Il vient logiquement et naturellement succéder au Galaxy S21 Ultra mais également au Galaxy Note 20 dont la série est définitivement arrêtée. Ainsi, l’une des différences entre les Galaxy S21 Ultra et S22 Ultra est le fait que le deuxième dispose d’un emplacement pour ranger le stylet S Pen avec lequel il est aussi compatible. Bluetooth, cet accessoire permet de dessiner sur l’écran de l’appareil, de prendre des notes, mais également de piloter le défilement d’un diaporama, d’une présentation ou de déclencher l’appareil photo à distance (de portée du réseau sans fil). En outre, Samsung dit avoir réduit par trois le temps de latence par rapport à ce qu’il était sur l’écran du Galaxy S21 Ultra.

Un écran extrêmement lumineux et de meilleures performances

L’écran est l’une des parties les plus remarquables sur les Ultra et la version Galaxy S22 ne fait pas exception en proposant la même dalle que son prédécesseur en mode incurvé sur 6,8 pouces et offrant une luminosité pouvant atteindre 1750 cd/m², selon Samsung. Le Galaxy S22 Ultra est un peu moins haut que le Galaxy S21 Ultra mesurant 163,3 mm contre 165,1 mm. Il est plus large : 77,9 mm contre 75,6 mm et aussi épais : 8,9 mm. Samsung annonce un poids de 229 grammes contre 227 grammes, ce qui reste assez important pour un smartphone étant donné que la moyenne est en dessous des 200 grammes. La version S22 Ultra est équipée du nouveau processeur Samsung Exynos 2200 gravé en 4 nm plus performant que l’Exynos 2100 installé dans le S21 Ultra. Si on pouvait compter sur une version jusqu’à 16 Go de mémoire vive, pour le S22 Ultra, Samsung se contente de déclinaisons embarquant 8 ou 12 Go de RAM. Toujours aucune possibilité d’insérer une carte mémoire de stockage. Notez qu’une version proposant 1 To est disponible exclusivement sur le site Samsung pour le Galaxy S22 Ultra.

Une charge de la batterie plus rapide et de meilleures photos

Si la capacité de la batterie est identique sur les Galaxy S21 Ultra et Galaxy S22 Ultra, la vitesse de charge est supérieure sur le deuxième pouvant supporter 45 watts et limitée à 25 watts pour le premier. La charge sans fil et partagée est toujours d’actualité. Le Galaxy S22 Ultra se charge donc nettement plus vite que son prédécesseur. Il dispose des mêmes capteurs photo que le Galaxy S21 Ultra mais avec des photosites plus grands ce qui leur permet de capturer plus de lumière surtout la nuit. Il y a une configuration de 108+12+10+10 mégapixels avec un zoom optique 3x, un autre 10x et un zoom numérique jusqu’à 100x. Il est toujours possible de filmer avec une définition Ultra HD 8K. Le nouveau processeur permet d’optimiser les photos et la stabilisation vidéo. Le Galaxy S22 Ultra devrait donc proposer de plus belles photos que son prédécesseur. Il propose la même connectivité que le Galaxy S21 Ultra et profite toujours d’une certification IP68, le rendant totalement étanche à l’eau et à la poussière.