Le Samsung Galaxy A53 5G disponible en précommande avec une offre spéciale

Ce jeudi 17 mars, Samsung a procédé à la présentation officielle du Galaxy A53 5G, son nouveau représentant sur le milieu de gamme. Le fabricant sud-coréen en a profité pour lancer, dans la foulée, les précommandes pour ce modèle qui fera son entrée officielle sur le marché, ce 1er avril 2022. Et comme à son habitude, le géant de la tech a prévu une offre de précommande spéciale, avec d’intéressants cadeaux. Les détails.

Une paire de Galaxy Buds Live offerte

En précommandant votre Galaxy A53 5G directement sur la boutique en ligne officielle Samsung France, vous avez droit, en guise de cadeau, à une paire d’écouteurs sans fil Galaxy Buds Live d’une valeur de 159€. Pour en profiter, ajoutez simplement la paire de votre choix (Blanc, Noir, Bleu ou Bronze) à votre panier au moment de l’achat.

50€ d’achat sur Google Play Store

En plus de la paire d’écouteurs, Samsung vous offre 50€ que vous pouvez utiliser pour l’achat d’applications sur Google Play Store. Profitez-en pour installer sur votre nouveau smartphone, les dernières applis payantes les plus populaires sur le Store.

Des points Samsung Rewards

Pour précommander votre Samsung Galaxy A53 5G, assurez-vous de vous connecter à votre compte Samsung au préalable. Vous pourrez ainsi récupérer l’équivalent de 5% du montant total de votre achat, en points Samsung Rewards. Ces points de fidélité vous permettront de bénéficier d’intéressantes réductions sur vos prochains achats Samsung.

Rappel des caractéristiques du Samsung Galaxy A53 5G

Proposé en précommande à partir de 459€, le Galaxy A53 5G est doté d’un écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec une définition Full HD+ (1080 x 2400 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ultra-fluide et lumineux cet écran est protégé par du verre Gorilla Glass 5.

Compatible avec la 5G, ce smartphone embarque une puce Exynos 1280 associée à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage ou 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, avec possibilité d’extension via microSD. Pour la photo, il possède un quadruple module photo arrière, dont un capteur principal de 64 mégapixels avec la stabilisation optique. A l’avant, un capteur selfie de 32 mégapixels est logé dans le poinçon de l’écran.

Certifié IP67, le Samsung Galaxy A53 5G est alimenté par une batterie de 5000 mAh qui lui permet de tenir deux jours en utilisation normale. Cette batterie est compatible avec la charge rapide à 25W.

Rappelons que l’offre de précommande détaillée ici s’achève le 31 mars. Ne perdez donc pas de temps !

