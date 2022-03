Le nouveau Xiaomi Redmi Note 11 est à prix incroyable grâce à un code promo

Incroyable, nous avons repéré le tout dernier Xiaomi Redmi Note 11 à prix exceptionnel aujourd’hui chez Rakuten. Grâce à un code promo exclusif valable seulement aujourd’hui, ce smartphone Xiaomi devient vraiment moins cher. Vous pouvez l’acheter pour 185€ seulement. Voici comment en profiter !

Grâce à un code promo exclusif, le prix du Xiaomi Redmi Note 11 est en baisse

Quelle joie ce matin que de découvrir la promotion concernant le Xiaomi Redmi Note 11 ! A la recherche d’un smartphone vraiment pas cher ? Nous vous avons déjà parlé de la baisse de prix concernant le Samsung Galaxy A22 mais maintenant parlons de celle du Redmi Note 11. Grâce à un code promo valable seulement aujourd’hui sur le site de Rakuten, profitez d’une remise de 10€ dès 59€ d’achat. Avec le code RAKUTEN10, le prix du Xiaomi Redmi Note 11 chute à 185€ seulement ! Un smartphone de cette qualité sorti seulement il y a quelque semaine, à un prix aussi bas, c’est assez incroyable.

Le bon plan ne s’arrête pas là, car votre téléphone chez Rakuten vous rapportera 9.75€. Cette somme sera créditée sur votre cagnotte. Vous pourrez l’utiliser lors de votre prochain achat. De plus, la livraison à domicile est gratuite. Il s’agit d’un modèle neuf et d’une version européenne.

Les caractéristiques techniques du tout nouveau Xiaomi Redmi Note 11

Le Xiaomi Redmi Note 11 en promotion est gris. Il pèse 179 g et mesure 159,87 x 73,87 x 8,09 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP53 : il ne craint pas les dépôts de poussière et la pluie. En ce qui concerne les connecteurs, il comporte un port jack et un port USB Type-C 2.0. Cet appareil est double SIM (nano SIM). L'écran Amoled du Redmi Note 11, smartphone de Xiaomi, intègre 90 Hz de taux de rafraîchissement, une définition de 2400 X 1080 px et une diagonale de 6,43 pouces. À noter que l'écran est également enrichi d'un système de reconnaissance faciale pour vous authentifier et d'un capteur d'empreinte digitale.

Cinq modules photos sont présents sur le Redmi Note 11, quatre modules arrière et un à l'avant pour saisir des selfies réussis. L'objectif principal a 50 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière est doté, lui, d'une résolution de 8 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.2. Pour sa part, le troisième objectif arrière se caractérise par 2 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.4. Le dernier objectif arrière possède quant à lui une résolution de 2 Mpx et une ouverture relative de f2. 4. L'objectif frontal est doté quant à lui de 13 Mpx de résolution. Par le biais de ce portable, vous pourrez lire ou enregistrer des clips vidéo en 1080p. Ce mobile se caractérise par un stabilisateur électronique.

Sous le capot, le mobile embarque une puce Snapdragon 680. Cette dernière est équipée d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,4 GHz ainsi que d'une puce graphique Adreno 610. D'un point de vue de la RAM, l'appareil offre un espace de 4 Go et 128 Go d’espace de stockage. Pour ce qui est de la connectivité et du réseau, l'appareil propose la 4G ainsi que le wifi 5 (ac). Android 11 est installé sur le portable. Il est alimenté par une batterie d'une capacité de 5 000 mAh avec charge rapide 33 W.