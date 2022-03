Samsung Galaxy A22 : en promotion, il devient vraiment pas cher

A la recherche d’un nouveau smartphone Samsung à prix abordable ? La promotion chez Boulanger concernant le Samsung Galaxy A22 est faîte pour vous ! Avec une remise immédiate de 30€, vous pouvez l’acheter pour moins de 230€. Découvrez vite comment profiter de cette offre exceptionnelle.

Une remise immédiate fait chuter le prix du Samsung Galaxy A22

Si vous n’étiez pas intéressés par la promotion concernant le Samsung Galaxy S20 FE 5G, celle faisant baisser le prix du très abordable Samsung Galaxy A22 devrait vous satisfaire. Ce smartphone Samsung beaucoup plus abordable offre également une fiche technique très intéressante. L’enseigne Boulanger vous offre une remise immédiate de 30€ qui le rend encore moins cher que d’habitude. Vous pouvez acheter le Galaxy A22 à 229€ seulement au lieu de 259€. Un téléphone de cette qualité à un tarif aussi bas, ce serait dommage de passer à côté.

En plus de vous proposer un smartphone à petit prix, Boulanger vous offre également un abonnement de 4 mois à Spotify Premium. Ecoutez votre musique préférée sur votre nouveau téléphone partout et tout le temps. Le retrait en magasin, la livraison gratuite et une garantie de deux sont mis à votre disposition. Réalisez ainsi votre achat en toute sérénité.

Les caractéristiques techniques du très abordable Samsung Galaxy A22

Le Samsung Galaxy A22 5G est proposé en promotion en gris. Il a un poids de 193 g et mesure 167.2 x 76.4 x 9 mm. Du côté des connecteurs, il dispose d'un port jack et d'un port USB Type-C 2.0. Deux cartes nano SIM peuvent être utilisées. L'écran Super Amoled du Galaxy A22 5G, smartphone de Samsung, est équipé d'une dalle avec 6,60 pouces de diagonale, une définition de 2400 X 1080 px et 90 Hz de taux de rafraîchissement. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un capteur d'empreintes digitales.

Pour les amateurs de photographie, quatre modules photos sont présents sur le Galaxy A22 5G, trois à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal propose une résolution de 48 Mpx et une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière se caractérise pour sa part par 5 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2,2. Quant à lui, le dernier objectif arrière possède une résolution de 2 Mpx et une ouverture relative de f/2,4. L'objectif avant est doté, lui, de 8 Mpx de résolution. Lisez ou éditez des vidéos en 1080p. Ce mobile est doté d'un stabilisateur non.

Quant aux performances, ce mobile est doté d'une puce Mediatek Dimensity 700, épaulée par une RAM de 4 Go et par un espace de stockage de 128 Go. Cette puce est dotée d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,2 GHz. L'appareil intègre par ailleurs une puce graphique Mali G57 MC2. D'un point de vue réseau et connectivité, le portable est équipé de la 4G et de la 5G. L'appareil est livré sous Android 11. Pour charger votre portable en un rien de temps, tirez parti d'une charge rapide de 15 W. Sur le plan de l'autonomie, sa batterie est dotée d'une capacité de 5 000 mAh.