Le tout nouveau Xiaomi Redmi Note 11 voit déjà son prix chuter de façon incroyable

Envie d’un nouveau smartphone Xiaomi abordable et performant ? L’offre promotionnelle faisant baisser le prix du Xiaomi Redmi Note 11 est donc faite pour vous. Vous trouverez cet excellent téléphone à prix cassé chez Rakuten aujourd’hui. En promotion à -22%, il est accessible pour moins de 200€.

Le Xiaomi Redmi Note 11 est en promotion à moins de 200€ chez Rakuten

Vous êtes à la recherche d’un bon plan pour l’achat d’un smartphone Xiaomi pas cher ? Vous êtes au bon endroit ! Nous vous avons déjà parlé de la promotion concernant le Xiaomi 11T 5G mais maintenant intéressons nous à un smartphone plus abordable. Pour moins de 200€, vous pouvez actuellement vous offrir l’excellent Xiaomi Redmi Note 11. Sorti en décembre dernier, ce téléphone très récent voit son prix chuter de -22%. Ainsi, il est possible de l’acheter chez Rakuten à 194€ au lieu de 249€. Economisez immédiatement 55€.

En plus chez Rakuten, vos achats vous rapportent de l’argent. Votre Xiaomi Redmi Note 11 vous permettra de recevoir 29.10€ sur votre cagnotte. Vous pourrez donc profiter de cette remise lors de vos prochains achats. Une livraison gratuite et rapide vous est également proposée ainsi qu’un paiement en plusieurs fois si besoin.

Pourquoi choisir l’excellent Xiaomi Redmi Note 11 ?

Le Xixomi Redmi Note 11 a prix réduit est gris. Il a un poids de 179 g et mesure 159,87 x 73,87 x 8,09 mm. Concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP53 : il ne craint pas la poussière et la pluie. Au niveau de la connectique, il dispose d'un port jack et d'un port USB Type-C 2.0. L'appareil peut embarquer une carte nano SIM. Le Redmi Note 11, smartphone de Xiaomi, est doté d'un écran Amoled de 90 Hz de taux de rafraîchissement, d'une définition de 2400 X 1080 px et de 6,43 pouces de diagonale. À noter que l'écran est également enrichi d'un système de reconnaissance faciale pour vous authentifier et d'un capteur d'empreintes digitales.

La puce Snapdragon 680 est épaulée par une RAM de 4 Go et par 128 Go de mémoire interne. Cette puce possède un processeur 8 cœurs cadencé à 2,4 GHz. Le portable est par ailleurs équipé d'une puce graphique Adreno 610. Sur le plan connectivité et réseau, le mobile est équipé de la 4G ainsi que du wifi 5 (ac). Android 11 est installé sur l'appareil. Du côté de l'endurance, il est alimenté par une batterie d'une capacité de 5 000 mAh. Pour charger votre mobile en un rien de temps, profitez de la charge rapide 33 W.

D'un point de vue de la photographie, le Redmi Note 11 embarque cinq modules photos, quatre à l'arrière et un module frontal. L'objectif principal intègre une résolution de 50 Mpx et une ouverture relative de f/1.8. Pour ce qui est du deuxième objectif arrière, il se caractérise par 8 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.2. Le troisième objectif arrière est doté quant à lui d'une résolution de 2 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.4. Pour sa part, le dernier objectif arrière propose 2 Mpx de résolution et une ouverture relative de f2. 4. L'objectif avant possède, lui, 13 Mpx de résolution. Cet appareil est doté d'un stabilisateur électronique. Sur le plan des clips vidéo, l'appareil est capable d'enregistrer en 1080p.