Xiaomi 11T 5G : en promotion et 120€ moins cher aujourd’hui

Vous êtes à la recherche d’un smartphone Xiaomi en promotion ? On vous conseille de jeter un œil aux offres de RED by SFR, car de nombreux modèles sont proposés à petit prix. Le Xiaomi 11T 5G est 120€ moins cher en ce moment chez l’opérateur. Voici comment bénéficier de cette remise immédiate !

Concernant l'appareil photo, le 11T embarque quatre objectifs, trois modules arrière et un à l'avant pour saisir vos plus beaux selfies. L'objectif principal est doté d'une résolution de 108 Mpx et d'une ouverture relative de f/1.75. Pour sa part, le deuxième objectif arrière intègre 8 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière propose, lui, une résolution de 5 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. Le seul objectif avant se caractérise quant à lui par une résolution de 16 Mpx. Un stabilisateur électronique vous assurera la qualité de vos photos. Par le biais de cet appareil, lisez ou éditez vos clips vidéo en 4K.

Sous le capot, nous retrouvons la puce MediaTek Dimensity 1200. Elle est dotée d'un processeur 8 cœurs cadencé à 3 GHz ainsi que d'une puce graphique Mali G77 MC9. Quant à la RAM, cette puce est épaulée par 8 Go. Il possède 128 Go d’espace de stockage. D'un point de vue du réseau et de la connectivité, le mobile est doté de la 5G ainsi que du wifi 6. La version Android 11 est installée sur le portable. Côté endurance, ce smartphone est équipé d'une charge rapide de 67 W. Il est alimenté par une batterie de 5 000 mAh de capacité.