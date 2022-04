Une promotion exceptionnelle fait dégringoler le prix du Samsung Galaxy S21 5G

Une promotion incroyable fait chuter le prix du Samsung Galaxy S21 5G chez Rakuten. Il devient moins cher de 315€ ! Ce smartphone haut de gamme et très performant devient tout de suite beaucoup plus abordable. Voici comment profiter de l'offre promotionnelle sur ce téléphone Samsung.

Le Samsung Galaxy S21 est 315€ moins chez chez Rakuten

Après avoir découvert cette promotion incroyable faisant dégringoler le prix du Samsung Galaxy S21, nous étions obligés de la partager avec vous. Le prédécesseur du Galaxy S22 reste toujours dans la course des smartphones haut de gamme, puissants et performants. Grâce à une réduction de -36%, il devient tout de suite beaucoup plus abordable chez Rakuten aujourd’hui. Vendu à l’origine à 859€, vous pouvez l’acheter pour 543.74€ seulement. Economisez ainsi 315€ sur l’achat de votre téléphone Samsung. Cette version neuve devrait vous donner entière satisfaction.

Vos achats chez Rakuten vous rapportent de l’argent. Et oui, en achetant votre S21 chez ce marchand, 43.50€ vous seront offerts. Vous ne rêvez pas ! Vous pourrez dépenser cette somme lors de votre prochain achat sur le site. La livraison gratuite à domicile ainsi qu’un paiement en plusieurs fois sont également mis à votre disposition. De quoi réaliser votre achat en toute sécurité.

Les caractéristiques et performances du Samsung Galaxy S21 5G

Pour tout savoir de ce smartphone, lisez notre test du Samsung Galaxy S21 5G. Le modèle disponible en promotion est gris. Il pèse 169 g et a pour dimensions 151.7 x71. 2x7. 9 mm. Un port USB Type-C 3.0 est disponible sur l'appareil. Vous pourrez utiliser les cartes nano SIM sur votre mobile. Au niveau de l'écran, le Galaxy S21 5G, smartphone de Samsung, est équipé d'une dalle Super Amoled avec 6,24 pouces de diagonale, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et 2400 X 1080 px de définition. À noter que l'écran est également enrichi d'un lecteur d'empreintes digitales pour le déverrouiller.

Pour tout ce qui est photos et vidéos, le Galaxy S21 5G possède quatre objectifs, trois à l'arrière et un module frontal pour prendre des selfies réussis. L'objectif principal propose une résolution de 64 Mpx et une ouverture relative de f/2.0. Quant à lui, le deuxième objectif arrière est doté de 12 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/1.8. Le dernier objectif arrière se caractérise pour sa part par une résolution de 12 Mpx et par une ouverture relative de f/1.8. Le seul objectif avant intègre, lui, une résolution de 10 Mpx. Ce portable est doté d'un stabilisateur optique. Concernant les clips vidéo, le portable est capable d'enregistrer en 8K.

Sous le capot, ce mobile est doté de la puce Exynos 2100. Elle est équipée d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,9 GHz ainsi que d'une puce graphique Mali G78. D'un point de vue de la RAM, ce SoC est épaulé par 8 Go ainsi que de 128 Go de mémoire interne. Pour ce qui est du réseau et de la connectivité, l'appareil est doté de la 5G ainsi que du wifi 6E. L'appareil est livré sous la version Android 11. D'un point de vue de l'endurance, il embarque une batterie de 4 000 mAh de capacité. Pour charger votre portable à tout moment, ce smartphone est équipé de la charge rapide 25 W et de la charge sans fil.