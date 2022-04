Honor lance le smartphone d’entrée de gamme, Honor X8 à partir de 250 €

Après les smartphones Premium Honor 50 et lors du MWC les haut de gamme Magic4, la marque Honor développe son offre et vient d’annoncer le lancement d’un nouveau modèle sur le marché, le Honor X8 dont voici tous les détails.

Devenue indépendante par rapport à son ancienne maison-mère Huawei, Honor continue de développer son offre de smartphones à l’échelle internationale et notamment avec la possibilité d’utiliser les services de Google ce que ne peut toujours pas faire Huawei pour ses mobiles. Le nouveau Honor X8 est donc animé par Android 11 avec les Google Mobile Services et une surcouche logicielle développée par le fabricant. Ce modèle marque le premier lancement de produits de la série X à l’étranger.

Des profils plats et un bloc optique symétrique pour l'Honor X8

Le Honor X8 est décliné en bleu, argent ou noir avec des coques arrière qui reflètent la moindre source de lumière qui vient se poser dessus. Il fait 177 grammes et une épaisseur de 7,45 mm donc un tout petit peu moins que les iPhone 13 faisant 7,65 mm de profil. Il propose des profils assez plats et un bloc optique installé dans le coin supérieur à gauche, en forme de carré pour intégrer tous les capteurs photo. Il profite d’un écran LCD avec, selon le fabricant, des bords extrêmement fins. Ils mesurent 1,1 mm sur les côtés et 1,15 mm sur la partie supérieure. Il fait 6,7 pouces avec une définition de 1080x2388 pixels. Il propose plusieurs modes de confort visuel pour limiter la fatigue oculaire. Le smartphone est animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 680, comme le nouveau Oppo Reno7, par exemple. Il bénéficie de 6 Go de mémoire vive qui peut être augmenter de 2 Go supplémentaires grâce à la fonction Honor RAM Turbo, une technologie qui utilise la mémoire flash en tant que mémoire vive.

Quelle configuration pour faire des photos et des vidéos ?

Pour les photos, le nouveau smartphone Honor X8 dispose d’un capteur photo principal de 64 mégapixels ouvrant à f/1.8 avec un capteur grand-angle sur 120 degrés de 5 mégapixels. Il y a également deux autres capteurs de 2 mégapixels chacun pour optimiser les portraits et faire des photos en mode macro, donc extrêmement proche du sujet. Le smartphone embarque une batterie d’une capacité de 4000 mAh supportant la charge à 22,5 watts. Un lecteur d’empreinte digitale est installé sur le profil droit pour identifier et authentifier son propriétaire.

Le nouveau smartphone sera disponible à partir du 3 mai 2022. En attendant, la marque propose une offre de précommande avec 20 € de réduction à valoir pour tout achat d’un smartphone Honor X8 à 259 € ce qui le place à 239 €, uniquement sur le site HiHonor.