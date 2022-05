Profitez du nouveau RED DEAL avec le Xiaomi Redmi Note 11S offert !

Que diriez-vous d'acquérir gratuitement un smartphone ? C'est possible avec le nouveau RED DEAL proposé par RED by SFR : le Xiaomi Redmi Note 11S vous est offert à la seule condition de souscrire au forfait 100Go associé ! Découvrez l'offre disponible jusqu'au 16 mai inclus dans cet article.

Nouveau RED DEAL : le Xiaomi Redmi Note 11S est offert

L'opérateur a sorti son nouveau RED DEAL vous permettant d'obtenir gratuitement un smartphone neuf, d'une valeur de 279€, si vous souscrivez au forfait 100Go associé ! Nous vous le présentons dans le détail en seconde partie de cet article.

Le smartphone concerné par cette offre RED DEAL n'est autre que le Xiaomi Redmi Note 11S ! De coloris noir, ce dernier dispose d'un écran AMOLED FHD de 6,43 pouces. Pour stocker vos documents et vos médias, vous pouvez utiliser les 128Go destinés à cet usage, mais aussi augmenter la capacité de mémoire grâce à une carte SD, puisqu’un port y est prévu.

Votre smartphone pourra vous être expédié sous 24 à 48 heures et de manière gratuite si vous optez pour la livraison en point relais. Il bénéficie par ailleurs d'une garantie de 24 mois. Sachez enfin que votre carte SIM ne vous coûtera que la somme de 1€ et que les applis Google sont d'ores et déjà intégrées !

Le forfait 100Go à 15€ par mois

Le forfait mobile associé à cette opération RED DEAL est le forfait 100Go à 15€ par mois. Pour apprécier cette offre promotionnelle, il sera nécessaire de vous engager pour une durée minimale de 24 mois.

Avec ce forfait, vous pourrez surfer sur le web à hauteur de 100Go en France métropolitaine. Ce dernier vous accompagne également lorsque vous voyagez à travers l'Union européenne, les départements d'outre-mer, mais également lorsque vous séjournez en Suisse et en Andorre ! En effet, vous disposerez de 15Go afin de rester connecté depuis ces destinations et pourrez profiter de l'illimité pour y communiquer sans compter.

Plus précisément depuis la Métropole, vous bénéficierez des conditions suivantes :

appels illimités vers les numéros métropolitains, d'Amérique du Nord et des DOM (hors Mayotte) et vers les fixes de plus de 50 destinations

SMS et MMS illimités vers les numéros métropolitains