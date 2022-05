3 capteurs photo au dos du Samsung Galaxy Z Fold4 dont un principal de 50 mégapixels

L’annonce officielle du Samsung Galaxy Z Fold4 approche puisqu’elle devrait avoir lieu dans la courant de l’été mais plusieurs indiscrétions voient le jour à la faveur de personnes bien renseignées pensant savoir qu’il sera doté de trois capteurs au dos dont un objectif principal de 50 mégapixels. En voici tous les détails.

Le prochain smartphone pliant de Samsung, le Galaxy Z Fold4 devrait être officialisé en même temps que le Galaxy Z Flip4, dans le courant de l’été, certainement début août lors d’un événement Unpacked. Si le design ne semble pas beaucoup évoluer au regard des photos réalistes publiées sur la toile jusqu’ici, la partie configuration photo devrait nettement progresser. C’est du moins ce que pense le pronostiqueur @UniverseIce dont les précédentes affirmations ne sont très souvent révélées exactes.

3 capteurs au dos, similaires à ceux des Galaxy S22

Selon Ice Universe, le prochain Samsung Galaxy Z Fold4 serait équipé d’un capteur photo principal de 50 mégapixels. Il serait accompagné d’un deuxième capteur de 12 mégapixels cette fois pour gérer les prises de vue en mode ultra grand-angle. Un troisième capteur serait aussi de la partie. Il s’agirait d’un modèle de 12 mégapixels capable de permettre un zoom optique 3x. Pour la marque, si ce niveau de zoom est confirmé, cela mettrait le Galaxy Z Fold4 sur le même pied que la série des Galaxy S22 qui bénéficient également d’un tel niveau d’agrandissement. Les deux premiers capteurs sont empruntés au Galaxy S22 et Galaxy S22 Plus. Ajoutez à cela une pincée d’optimisation des photos dont sait faire preuve Samsung et nous devrions pouvoir obtenir de très belles photos avec le Galaxy Z Fold4.

Une belle évolution par rapport au modèle précédent

Rappelons que l’actuel smartphone pliant Samsung Galaxy Z Fold3 est équipé d’un capteur de 12 mégapixels ouvrant à f/1.8 stabilisé, d’un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels ouvrant à f/2.2 et d’un téléobjectif de 12 mégapixels avec ouverture à f/2.4 stabilisé avec zoom optique 2x et numérique 20x. Les informations sur la caméra frontale du Galaxy Z Fold4 ne sont pas encore connues. Le Galaxy Z Fold3 utilise actuellement un capteur de 10 mégapixels sur l’écran externe et une caméra sous l’écran de 4 mégapixels au niveau de la surface d’affichage interne.

