Samsung travaillerait sur un processeur dédié à ses smartphones flagships

Le géant sud-coréen est l’une des sociétés les plus actives dans le domaine de l’électronique, développant et fabriquant ses propres processeurs pour smartphones, entre autres. Elle pourrait créer un chipset qui serait dédié à ses modèles phares.

Samsung fait partie de la poignée de sociétés capables de se fournir en processeur pour ses appareils. L’entreprise propose ainsi une gamme de chipset sous la marque Samsung Exynos couvrant tous les segments de marché de l’entrée de gamme jusqu’au plus haut de gamme. Les puces Exynos sont notamment utilisées sur certaines versions de smartphones Galaxy S mais il se murmure que le géant sud-coréen travaillerait sur un Soc dont la particularité serait qu’il serait réservé aux modèles les plus haut de gamme du fabricant. Actuellement, ceux-ci sont les Galaxy S22, Galaxy S22 Plus et Galaxy S22 Ultra.

Un chipset Samsung dédié à ses smartphones les plus haut de gamme

Un rapport provenant de Curée du Sud indique que la division Device Solution de Samsung Electronics a commencé le développement d’un processeur d’application, en particulier pour les smartphones de la série Galaxy S. Toutefois, cela ne concerne que le développement ce qui est une première étape avant de passer à d’autres dont la finalisation consiste à la fabrication de masse afin, in fine, d’équiper les appareils qui doivent les recevoir. Le chipset préparé par Samsung ne devrait pas être disponible avant 2025. L’optimisation se concentrant sur une seule gamme de produits plutôt que de s’adresser à une configuration plus large et donc plus générale, permettrait au géant sud-coréen d’offrir de meilleures performances et une consommation d’énergie inférieure.

Outre le fait de disposer, à termes, d’une puce dédiée pour ses smartphones les plus haut de gamme, Samsung travaillerait également sur une utilisation plus large de ses chipsets Exynos à travers l’intégralité des segments de marché. Nous devrions voir plus de processeurs Exynos dans les Galaxy d’ici les prochains mois en attendant la puce dédiée aux flagships.

